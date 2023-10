Nigéria: Empresa estatal é a única importadora de gasolina, enquanto a escassez de divisas atinge os rivais

A empresa petrolífera nacional da Nigéria, NNPC Ltd, tornou-se novamente a única importadora de gasolina porque as empresas privadas locais não conseguem obter moeda estrangeira, disse o seu presidente-executivo.

Mele Kyari também disse que o governo não reintroduziu um subsídio à gasolina, eliminado no final de maio, apesar das preocupações dos investidores de um retorno de facto, uma vez que os preços na bomba não mudaram desde julho, enquanto os preços do petróleo aumentaram mais de 30%.

O maior exportador de petróleo de África, a Nigéria, importa quase todo o seu combustível, uma vez que não refina o suficiente para satisfazer a procura dos seus 200 milhões de cidadãos. Nos últimos anos, trocou petróleo bruto por combustível, privando-o de uma fonte de dólares americanos.

A abertura das importações de gasolina ao sector privado fez parte das reformas do Presidente Bola Tinubu para libertar o país dos subsídios aos combustíveis.

Algumas empresas de combustíveis começaram a importar em Julho, mas Kyari disse numa conferência sobre energia que estavam agora a lutar para conseguir moedas estrangeiras para importar gasolina, conhecida como premium motor spirit (PMS).

Falando aos repórteres após uma reunião com Tinubu, Kyari rejeitou as preocupações de que um subsídio parcial aos combustíveis tivesse sido restaurado.

A gasolina é amplamente utilizada por famílias e pequenas empresas para fornecer energia a geradores porque milhões de nigerianos não estão ligados à rede eléctrica nacional.

A Nigéria está enfrentando uma escassez de moeda estrangeira, que fez com que a naira enfraquecesse para mínimos históricos no mercado paralelo. O novo governador do banco central disse que os decisores políticos enfrentam um atraso de quase 7 mil milhões de dólares na procura de divisas.