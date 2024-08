Nigéria detém manifestantes com bandeiras russas enquanto protestos contra as reformas económicas entram no sexto dia

A polícia nigeriana disse na terça-feira que prendeu mais de 90 manifestantes carregando bandeiras russas enquanto os protestos desencadeados por dificuldades económicas entraram no sexto dia.

Milhares de pessoas na Nigéria participaram de protestos contra as políticas governamentais e o alto custo de vida na semana passada, enquanto o país mais populoso da África sofre a sua pior crise económica em uma geração.

Os protestos diminuíram na maior parte do país após confrontos com as forças de segurança, mas centenas de manifestantes foram às ruas nos estados do Norte na segunda-feira, incluindo Kaduna, Katsina e Kano, bem como no estado central de Plateau.

Jornalistas e testemunhas da AFP viram alguns manifestantes segurando bandeiras russas, um acontecimento do qual a embaixada russa se distanciou.

O norte da Nigéria compartilha fortes laços culturais, religiosos e socioeconómicos com os vizinhos da região do Sahel, que tem testemunhado uma série de golpes nos últimos anos e líderes militares se afastando dos aliados ocidentais em direção à Rússia.

Bandeiras russas foram exibidas em comícios no Níger, Mali e Burkina Faso, e sua aparição na Nigéria desencadeou reações duras das autoridades. Questionado sobre os manifestantes na Nigéria, o porta-voz da polícia Olumuyiwa Adejobi disse na terça-feira que “temos mais de 90 deles presos com bandeiras russas”.

A embaixada russa na Nigéria negou envolvimento numa declaração no seu site. A embaixada disse que estava ciente de reportagens da mídia e imagens de mídia social “mostrando manifestantes em estados do norte do país carregando bandeiras russas e gritando slogans para o presidente russo Vladimir Putin”.

“O Governo da Federação Russa, bem como quaisquer autoridades russas, não estão envolvidos nessas atividades e não as coordenam de forma alguma”, afirmou a Embaixada russa.

Tinubu pede fim do protesto; organizadores dizem que vão continuar

Em um discurso televisionado no domingo, o presidente Bola Ahmed Tinubu pediu a suspensão das manifestações — mas os organizadores do protesto prometeram continuar com os protestos, apesar da menor participação.

O grupo pediu uma redução nos preços dos combustíveis e que o governo resolva o problema do alto custo de vida, que aumentou após as reformas económicas implementadas por Tinubu.