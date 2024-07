Nigéria declara emergência no setor petrolífero, em meio a esforços para aumentar a produção

A empresa petrolífera nacional da Nigéria, NNPC Ltd, declarou estado de emergência na produção da indústria de petróleo e gás do país, enquanto o maior produtor de petróleo da África luta para aumentar a produção.

A NNPC acredita que a Nigéria precisa tomar medidas urgentes para enfrentar os desafios que atormentam a indústria de petróleo e gás há anos, disse o CEO do Grupo NNPC, Mele Kyari, num evento do setor esta semana.

Aumentar a produção de petróleo tem sido uma prioridade fundamental para o governo federal nigeriano, que visa aumentar as receitas e as reservas cambiais.

O roubo de petróleo e o vandalismo em oleodutos há muito tempo atormentam a indústria de petróleo e gás da Nigéria, expulsando grandes empresas do país e frequentemente resultando em força maior nos principais terminais de exportação de petróleo bruto.

A combinação de vandalismo em oleodutos e roubo de petróleo com falta de investimento em capacidade fez da Nigéria o maior retardatário na produção de petróleo bruto na aliança OPEP+. Devido à subprodução, a OPEP até reduziu no ano passado a quota para a produção de petróleo da Nigéria.

“Decidimos parar o debate. Declaramos guerra aos desafios que afetam a nossa produção de petróleo bruto. Guerra significa guerra. Temos as ferramentas certas. Sabemos o que lutar”, disse Kyari.

“Sabemos o que temos de fazer no nível de ativos. Engajamos nossos parceiros e trabalharemos juntos para melhorar a situação.”

Uma análise dos ativos de petróleo e gás na Nigéria descobriu que o maior produtor da OPEP na África pode facilmente bombear 2 milhões de barris por dia (bpd) de petróleo bruto sem implantar novas plataformas, disse Kyari.

Atualmente, a Nigéria produz menos de 1,5 milhão de bpd de petróleo bruto.

De acordo com o presidente-executivo da NNPC, “o maior impedimento para atingir isso continua sendo a incapacidade dos actores do sector de agir em tempo útil”, disse a empresa.

No início de maio, a Nigéria lançou uma nova rodada de licenciamento de petróleo e gás, convidando licitações para até 12 blocos onshore e offshore e prometendo transparência no processo de licitação.

As grandes empresas internacionais reduziram sua exposição ao setor energético da Nigéria nos últimos anos, sendo a transparência nas rodadas de licenciamento uma das razões para as grandes petrolíferas se desfazerem de seus ativos nigerianos, além do roubo de petróleo e dos frequentes danos aos oleodutos.