Nigéria afirma que ‘família do G-20’ não estará completa até que ela também se junte

A Nigéria disse que estava a reunir apoio para se juntar ao Grupo dos 20 como membro permanente, aproveitando o momento para fazer a sua reivindicação depois de o bloco global ter admitido a União Africana, de 55 membros, numa cimeira neste fim de semana.

A África do Sul é o único país membro individual do continente no G-20. A Nigéria argumenta que, sendo a maior economia africana com crescente influência geopolítica, também deveria fazer parte dela.

“A Nigéria está preparada, capaz e disposta a ser um ator importante nesta família do G-20 e na formação de um novo mundo, sem o qual a família permanecerá incompleta”, disse o presidente nigeriano, Bola Tinubu, aos líderes mundiais em Nova Deli .

A Nigéria, tal como o Egipto e as Maurícias , foi um dos nove países “convidados” pela Índia para assistir a reunião.

A nação da África Ocidental de 200 milhões de habitantes poderia desempenhar “um papel importante” dentro do grupo e quer contribuir para moldar “um mundo mais equitativo” juntando-se a ele, disse Tinubu, que desde que assumiu o poder em Maio prometeu duplicar a taxa de crescimento anual para 6% e começou a reformular a política económica.