Netanyahu diz que Israel desenvolve plano duplo para retirar civis de Rafah e derrotar o Hamas

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta sexta-feira que ordenou que as Forças Armadas desenvolvam um plano duplo para retirar os civis de Rafah, no sul de Gaza, e derrotar os batalhões remanescentes do Hamas, à medida que aumenta a pressão internacional sobre Israel.

Israel lançou na sexta-feira ataque aéreo mortal em Rafah, a última parte do enclave onde os habitantes de Gaza encontraram refúgio, apesar das críticas à sua ofensiva por parte do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e das advertências de grupos de ajuda sobre um elevado número de mortes entre os palestinos se Israel avançar na cidade.

A preocupação internacional sobre o destino de centenas de milhares de habitantes de Gaza deslocados e abrigados em Rafah aumentou desde que Israel ameaçou um ataque terrestre à cidade, na fronteira com o Egito.

Washington disse na quinta-feira que não apoiaria qualquer operação militar israelense em Rafah sem a devida consideração pela situação dos civis, e Biden descreveu a resposta de Israel aos ataques do Hamas em 7 de outubro como “exagerada”.

Por Emily Rose