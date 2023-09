Nações europeias querem seguir o Reino Unido na flexibilização das regras sobre emissões poluentes dos automóveis

As nações da União Europeia estão pressionando para flexibilizar as restrições mais rigorosas às emissões de poluentes não relacionados ao CO2 provenientes dos escapamentos de carros.

Países da UE, pioneiros em regulamentações ambientais, desejam flexibilizar as chamadas regras Euro 7, que visam reduzir a poluição causada por carros, de acordo com um documento visto pela Bloomberg News. Embora isso não altere o cronograma para a eliminação do motor a combustão, destaca as preocupações de algumas nações em relação ao impacto potencial da transição verde.

Até a próxima semana, os Estados membros da UE planeiam adotar a sua posição em relação às regras do Euro 7, que endurecem os limites de emissões de poluentes não relacionados ao CO2, como monóxido de carbono e óxido de nitrogênio.

Oito nações da UE, incluindo França e Itália, opuseram-se às regras, argumentando que os construtores já estão sob pressão para atender ao objetivo geral de eletrificar os carros. A tentativa de flexibilizar as regras de emissões ocorre à medida que a alta inflação e a preocupação com o custo da reforma verde geram uma reação europeia contra a velocidade da transição.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, está considerando adiar por cinco anos, até 2035, a proibição da venda de carros a diesel e gasolina. Construtores europeus alertaram que as regras do Euro 7, previstas para entrar em vigor a partir de 2025, desviarão recursos dos investimentos em veículos elétricos enquanto tentam lidar com a entrada de veículos elétricos mais baratos da China.

O CEO da Stellantis NV, Carlos Tavares, disse que as propostas levariam a preços mais altos para veículos menores, limitando a liberdade de movimento das famílias mais pobres. O ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, disse que a UE deveria abandonar o padrão Euro 7, pois custaria aos construtores europeus “dinheiro desnecessário” num momento crucial de transição.

Embaixadores da UE discutirão as regras, que também regulamentam as partículas provenientes de pneus e freios, novamente na sexta-feira. O bloco de 27 nações já aprovou regras que efetivamente proíbem a venda de novos carros a combustão a partir de 2035. Assim que os países da UE concordarem com sua posição em relação ao Euro 7, eles entrarão em negociações com o parlamento para definir a forma final do acordo.