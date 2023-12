Mundial: Angola defronta Noruega na abertura da segunda fase

As duas equipas nacionais jogaram entre si pela última vez, no passado dia 23 de Novembro no torneio das Quatro Nações, na Noruega, com triunfo das anfitriãs, por 32-24.

Na fase de grupos desta competição mundial, Angola ficou na terceira posição com apenas um ponto, fruto de um empate a 26 golos na derradeira ronda diante da Islândia.

Antes na estreia derrota por 29-30 com a França e novo desaire por 24-30 com a Eslovénia.

A Noruega, por seu lado, conquistou o seu grupo com triunfos de 43-17 sobre o Cazaquistão, 45-28 diante da Áustria (33-23) e com a Coreia do Sul.

Para além da Noruega, Angola vai defrontar também a Áustria e Coreia do Sul.

WR/FN