Multinacionais ocidentais que fogem da Nigéria estão a ser substituídas por empresas asiáticas e turcas

À medida que as multinacionais sediadas nos EUA e na Europa saem da Nigéria, as empresas asiáticas, turcas e locais estão a intervir para preencher o vazio.

Na semana passada, a Diageo Plc , com sede em Londres , vendeu o seu controle acionário na Guinness Nigeria Plc para o Tolaram Group Inc., de Singapura. O Fouani Group , uma empresa local, opera uma fábrica de fraldas e absorventes higiênicos em um complexo onde a Procter & Gamble Co. , com sede em Cincinnati, fechou uma instalação de US$ 300 milhões fabricando os mesmos produtos.

A Fidson Healthcare Plc , sediada em Lagos, está expandindo sua gama de fabricação após a GSK Plc do Reino Unido fechar seu braço de distribuição nigeriano. A fabricante turca de fraldas Hayat Kimya AS também se estabeleceu na Nigéria.

A Nigéria, com uma população de mais de 200 milhões de habitantes, é a nação mais populosa de África, apresentando em teoria um enorme mercado para bens de consumo. Mas o desemprego galopante, a pobreza e a insegurança generalizadas, uma moeda em queda livre, uma inflação altíssima e décadas de má gestão económica transformaram-no num cemitério para empresas multinacionais de bens de consumo.

A naira oscilou muito nos últimos meses e caiu 56% em relação ao dólar no último ano, a maior queda de qualquer moeda africana. Isso tornou difícil para empresas que importam bens e prestam serviços em divisas estrangeiras obterem lucro, enquanto lutam para repassar os aumentos de preços necessários aos consumidores. E embora o banco central tenha agora liquidado um backlog de US$ 7 bilhões que as empresas estavam tentando repatriar, a dificuldade em fazê-lo nos últimos anos tornou muitos negócios insustentáveis.

As lacunas no mercado deixadas pelas multinacionais que estão a sair representam uma oportunidade para empresas nacionais e asiáticas que se concentram em obter matérias-primas na Nigéria e fabricar localmente, evitando assim o risco cambial que tem afastado algumas multinacionais ocidentais.

E embora as saídas mostrem o quão pouco atraente o mercado consumidor nigeriano se tornou, elas também destacam o sucesso das estratégias de empresas como Hayat e Tolaram, que transformaram as suas marcas em nomes conhecidos.

Custos localizados

Para empresas como a Tolaram, acostumadas a operar em ambientes desafiadores como a Indonésia, a resposta tem sido localizar o máximo de custos possível. Isso ajudou a transformar o macarrão instantâneo Indomie em uma das marcas mais populares da Nigéria e a levou a joint ventures com a fabricante de cereais e salgadinhos dos EUA Kellanova e a gigante de laticínios dinamarquesa, Arla Foods.

A Tolaram opera 24 fábricas “totalmente integradas a montante” na Nigéria, o que significa que a empresa produz as matérias-primas de que necessita e está até a estabelecer as suas próprias plantações de dendezeiros, disse Sharma numa entrevista anterior. A GSK, pelo contrário, importava os seus produtos.

Isso não significa que as empresas locais não estejam enfrentando dificuldades.

Ainda assim, apesar das margens estreitas e do poder de compra reduzido, a naira mais fraca está a tornar a indústria transformadora nigeriana competitiva.

“Estamos aexportar para alguns países da África Ocidental, como Mali, e para a África Oriental, e a nossa meta é exportar para outros cinco a 10 países até o final do ano que vem”, disse Imokha Ayebae, diretora executiva da Fidson.

Petróleo, Tecnologia

O êxodo de empresas como a Kimberly-Clark Corp. , a Sanofi SA e a Bayer AG está dificultando a tentativa do presidente nigeriano Bola Tinubu de dar vida à economia em dificuldades.

A Microsoft Corp. disse em maio que fecharia a seção de engenharia de seu Centro de Desenvolvimento da África, na Nigéria, dois anos após sua inauguração. Entretanto, as grandes petrolíferas Shell Plc , Exxon Mobil Corp. e Eni SpA venderam todas as suas operações onshore a empresas locais, minando a confiança na indústria que representa a maior parte das exportações da Nigéria e deixando para trás décadas de devastação ambiental.

Por outro lado, o porta-voz de Tinubu disse que a compra da participação da Guinness pela Tolaram por US$ 70 milhões foi um voto de confiança na economia nigeriana.

Em ambientes desafiadores também há oportunidades, disse Sharma, da Tolaram, que enfatizou a crença da empresa no potencial da Nigéria.

“Se tudo estivesse bem, não creio que o Guinness pensaria em parceria com o Tolaram. Agora, quando viram que havia adversidade, escolheram fazer parceria conosco”, disse ele. “A Nigéria tem 200 milhões de habitantes. Eles têm que comer, eles têm que beber. Não vemos por que a Nigéria não deveria ser o país onde continuaremos a ficar e a investir.”