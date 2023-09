MPLA ressalta figura de Agostinho Neto

O Presidente António Agostinho Neto foi um estadista perspicaz e genial, intérprete das aspirações legítimas do ​povo ​angolano, destacando a permanente preocupação de libertação dos povos africanos submetidos à opressão colonial, acção que fez dele um homem de dimensão internacional​, ressaltou este domingo, em Luanda, o MPLA.

​De acordo com uma mensagem por ocasião ao 17 de Setembro, Dia do Herói Nacional,o partido no poder refere que Neto é uma das maiores figuras do ​país e não só, do Século XX, e líder d​a Luta Armada que determinou a proclamação da Independência Nacional, em 11 de Novembro de 1975​.

​Por esta razão, o Bureau Político do Comité Central do MPLA exort​ou os angolano​s no sentido de celebrar a data imbuído do permanente espírito de reflexão em torno das memórias e ensinamentos de Neto, que continuam actuais, servindo de âncora inspiradora na concepção das medidas de políticas​ para a melhoria da vida das populações.

​Adianta que Neto deixou um legado multidisciplinar por via do qual ajudou a alicerçar a identidade social, política, cultural e humanista dos angolanos, que para sempre deve ser recordado e honrado, pelo seu conteúdo, bem como a visão de futuro, permanentemente actualizada​.

​”O MPLA mantém a convicção de que o pensamento estratégico e transversal de Neto conserva o pendor de ser a bússola dos angolanos que, com verdadeiro espírito patriótico, dedicam-se às mais ingentes tarefas que concorrem para o desenvolvimento do ​nação, enquanto património colectivo​”, reafirma o documento.

Por outro lado, reconheceu que ​as​ adversidades sócio-económicas que os cidadãos nacionais enfrentam neste momento​ são decorrentes de factores endógenos e exógenos, apelando às forças vivas da nação a, mais uma vez, elevar o sentido de cidadania e patriotismo em defesa dos mais nobres interesses de Angola.

Manifestou a sua intransigente disponibilidade em “Trabalhar mais e comunicar melhor”, tendo como base a célebre e eterna palavra de ordem, “o mais importante é resolver os problemas do Povo”, por continuar a nortear a elaboração de medidas de políticas e demais acções, com o fim único de melhorar as condições de vida das populações.

António Agostinho Neto nasceu em Icolo e Bengo, Luanda, a 17 de Setembro de 1922 e morreu em Moscovo, Rússia, a 10 de Setembro de 1979. Em 1975 proclamou a Independência Nacional e tornou-se o primeiro Presidente de Angola.