MPLA estreita relações com Partido Comunista Chinês

O secretário do Bureau Político do MPLA para as Relações Internacionais, Manuel Augusto, está desde domingo, em Pequim, República Popular da China, com vista o estreitamento da cooperação com o Partido Comunista Chinês (PCCh).

Manuel Augusto e a delegação que o acompanha, aproveitarão também para transmitir, as autoridades, em nome do povo angolano, o sentimento de gratidão pelo papel crucial que a China desempenhou e continua a desempenhar, no processo de reconstrução nacional em curso em Angola nos últimos 20 anos.

De acordo com Manuel Augusto, em declarações à imprensa, o “xadrez” político internacional está a enfrentar grandes desafios e a China é um grande actor a ter em conta.

Na segunda-feira, de acordo com a agenda, Manuel Augusto vai reunir-se com o vice-ministro da Divisão Internacional do PCCh.

A comitiva do MPLA deverá visitar ainda a Escola Partidária do Comité Municipal de Pequim, a fim de se inteirar do seu funcionamento.

Fazem parte da delegação partidária o director do Departamento de Relações Internacionais (DRI), Maquento Lopes, a chefe da Divisão Ásia do DRI, Maria de Jesus, e o chefe de Divisão do Departamento para Política Económica, Bruno Esmeraldo. MR/VIC