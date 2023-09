Morreu o ator Billy Miller

O ator norte-americano Billy Miller, conhecido pelas suas participações nas séries “The Young and the Restless” e “General Hospital”, morreu na sexta-feira em Austin, Texas. Tinha 43 anos, completaria os 44 anos no domingo.

“O ator lutava contra uma depressão há anos”, diz o comunicado do seu agente.

Billy Miller nasceu em 17 de setembro de 1979 e cresceu no Texas. Tornou-se conhecido quando, em 2008, integrou o elenco da série “The Young and the Restless” para interpretar o papel de Billy Abbott, que lhe valeu três Daytime Emmys, incluindo dois de melhor ator secundários numa série dramática e um de melhor ator principal em uma série dramática. Miller saiu da série em 2014 para participar em “General Hospital”, onde ficou até 2019.

A sua carreira inclui ainda participações pontuaus nas séries “NCIS: Investigação Criminal” (2022), “The Rookie” (2021), “Truth Be Told” (2019-21), “Crimes Graves”, “CSI: Crime Sob Investigação” (2014), “Enormous” (2014) e “Castle” (2013).

No cinema, participou em “American Sniper”, de Clint Eastwood, em 2015.