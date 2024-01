Morreu nacionalista Rui Mingas

Um dos autores da letra do Hino Nacional de Angola, juntamente com o escritor Manuel Rui Monteiro, Rui Mingas participou activamente no processo que culminou com a independência de Angola, em 11 de Novembro de 1975, no termo de quase cinco séculos de colonização portuguesa.

Distinto político, diplomata, empresário e compositor, entre outras valências, Rui Mingas nasceu a 12 de Maio de 1939, tendo-se distinguido na juventude, no atletismo, particularmente, no salto em altura e nos 110 metros barreiras em Angola e Portugal.

A conduta política de militante activo do MPLA levou-o a musicalizar poemas de nacionalistas angolanos como Viriato da Cruz, Agostinho Neto, Mário António e António Jacinto.

Da obra discográfica, destacam-se “Cantiga por Luciana”, “Poema da farra”, “Makezu”, “Muadiakimi”, “Birin birin”, “Monagambé”, “Adeus à hora da partida” e “Meninos do Huambo”.

Rui Alberto Vieira Dias Rodrigues Mingas é um cantor, compositor, diplomata, empresário e político angolano.

Foi deputado do Grupo Parlamentar do MPLA, Secretário com o estatuto de Ministro dos Desportos e embaixador de Angola em Portugal.

A 26 de Julho de 1995, foi agraciado com o grau de Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, de Portugal.

Em 2002, formou uma associação empresarial com Paulo Múrias e a “Fundação Minerva – Cultura – Ensino e Investigação Científica”.

Em breves declarações à ANGOP, o músico Gari Sinedima considerou Rui Mingas um dos mentores da estética literária que norteou “quase todo o percurso da cultura musical e académica de Angola”. EH/OHA