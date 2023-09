Morreu nacionalista Hermínio Escórcio

Morreu na madrugada desta sexta-feira, na África do Sul, o nacionalista e político Hermínio Escórcio.

Segundo fonte do Petro de Luanda, clube do qual era presidente honorário, o político encontrava-se em tratamento naquele país.

De 88 anos de idade, Herminio Escórcio foi director do Gabinete do primeiro Presidente de Angola, António Agostinho Neto, entre 1975 -1979, tendo exercido, também, o cargo de embaixador de Angola em vários países, entre os quais Argentina, Alemanha, Áustria, Argélia, Egipto, Líbia, Tunísia e Emirados Árabes Unidos.

Hermínio Joaquim Escórcio natural do Lobito, província de Benguela, formou-se em Estudos Económicos, Administração e Relações Pública.

Exerceu actividades aderência ao MPLA na clandestinidade e participou do processo de Libertação Nacional desde 1958.

Foi preso político, julgado e condenado por um tribunal especial militar por imposição da Polícia Política Portuguesa (PIDE) de 1963 a 1974. Fez parte da delegação do MPLA que negociou as tréguas com os portugueses nas chanas de Liamege, na província do Moxico.

Coordenou a comissão de recepção da primeira delegação do MPLA dirigida por Lúcio Lara. Exerceu, também, cargos de secretário pessoal do Presidente António Agostinho Neto – 1974/75.

Entre os vários cargos que exerceu enquanto político, consta ainda o de director do Protocolo da Presidência da República e director Geral da Sonangol.