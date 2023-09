Luanda: Moradores regressam a casa depois do pânico

Os moradores dos prédios 60 e 62, da avenida Hoji-ya-Henda, em Luanda, regressaram esta noite às suas residências, após um trabalho de vistoria levado a cabo por técnicos da Direcção Nacional de Edifícios e Monumentos e do Laboratório de Engenharia de Angola.

O pânico gerado nos dois edifícios com cinco andares cada, num total de 44 apartamentos, deveu-se ao desprendimento de um pedaço do reboco da parte lateral do edifício nº 60, o que levou a moradora da vivenda ao lado a accionar o Serviço de Protecção Civil e Bombeiros.

Segundo o responsável da Comissão de Moradores, Alexandre Nicolau, tudo não passou de uma precipitação devido o desabe de um pedaço de reboco, mas, referiu que o prédio já se debate com alguns problemas técnicos desde o início das obras do novo edifício ao lado, que originou o desprendimento da junta de dilatação dos dois prédios.

A reportagem apurou ainda a existência de fissuras nos dois prédios, resultantes também da construção anárquica no terraço, factor que aumenta a pressão sobre a base e, consequentemente, o surgimento de rachaduras na estrutura.