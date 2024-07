Momento crítico entre a oferta e a procura no mercado petrolífero

Os comerciantes de petróleo que apostam numa alta nos preços estão a enfrentar um momento decisivo. Este trimestre deve ser o mais restrito do ano em termos de oferta global de petróleo bruto, já que a demanda americana atinge o seu pico no verão e os furacões ameaçam a produção do país.

Os estoques mundiais devem se esgotar a um ritmo acelerado de cerca de 800.000 barris por dia entre junho e setembro, estima a Agência Internacional de Energia .

Para importantes observadores do petróleo, como JPMorgan Chase & Co. , BNP Paribas SA e UBS AG, esse défice deve impulsionar os futuros do petróleo Brent para US$ 90 o barril — dos atuais US$ 84 — antes do final do trimestre.

Uma rápida redução nos estoques dos EUA, que caíram mais de 15 milhões de barris nas últimas duas semanas, indica que a crise está de fato em andamento.

Mas, depois que a crise do verão passar, os fundamentos parecem destinados a enfraquecer e podem permanecer moderados por um tempo considerável.

Os estoques globais começarão a se estabilizar no quarto trimestre com o crescimento da demanda de arrefecimento na China, projeta a AIE. A expansão económica da China desacelerou inesperadamente para o ritmo mais fraco em cinco trimestres, as refinarias retornaram tardiamente do trabalho de manutenção e as importações vacilaram.

Os mercados de petróleo apresentarão um superávit considerável no início de 2025, de acordo com a AIE, e permanecerão com excesso de oferta durante todo o ano em meio à abundante nova produção dos EUA, Canadá, Guiana, Brasil e outros produtores fora da OPEP.

O excesso deve persistir mesmo que a aliança OPEP+ desista dos planos de retomar a produção interrompida. Liderado pela Arábia Saudita, o cartel reteve volumes substanciais de petróleo nos últimos dois anos e, no mês passado, delineou um roteiro provisório para restaurar a produção a partir do quarto trimestre.

Por outro lado, a gigante britânica de petróleo e gás BP previu que a demanda global por petróleo atingirá o pico em 2025, enquanto a capacidade eólica e solar continuará a crescer rapidamente. Em sua última edição do Energy Outlook anual, a BP publicou um estudo sobre a evolução do sistema global de energia até 2050. A previsão da BP surpreende porque vem de um importante player do mercado petrolífero. As previsões pouco otimistas da BP para a procura de petróleo estão em linha com as da Bloomberg e da Agência Internacional de Energia, embora estejam muito longe do tom otimista da OPEP.

Por Editor Económico

Portal de Angola