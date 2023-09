Moçambique: UBS e Privinvest enfretam julgamento pelo escândalo dos títulos de atum de $1.5 Bilhões

O UBS Group AG e o magnata francês de transporte marítimo estão prestes a enfrentar uma reclamação civil de cerca de $1.5 bilhões relacionada com o papel do Credit Suisse num escândalo de captação de recursos em Moçambique, disseram os principais juízes do Reino Unido, sendo a primeira vez que um tribunal estabelece uma quantia para o tamanho da ação.

Recordamos que o Credit Suisse foi comprado pelo UBS Group AG, o maior banco suíço, em Março de 2023, no seguimento de uma crise bancária que começou nos Estados Unidos no primeiro trimestre de 2023.

O banco e um estaleiro de propriedade do bilionário Iskandar Safa estão se preparando para se defender em um julgamento civil que está previsto para começar no início do próximo mês em Londres, relacionado com os empréstimos garantidos pelo governo no chamado caso dos “títulos de atum”. O escândalo viu centenas de milhões sendo desviados de Moçambique e empurrou o país para uma crise económica grave. A alegação do governo moçambicano agora vale cerca de $1.5 bilhões, incluindo mais de $1 bilhão em subsídios internacionais perdidos, disse o Tribunal Supremo do Reino Unido numa decisão na quarta-feira. O tribunal declarou que a Privinvest, a empresa de construção naval, não podia se basear em acordos de arbitragem para adiar o processo em Londres.

O julgamento iminente deverá considerar alegações de que o banco suíço, que foi adquirido pelo rival UBS em junho, ignorou sinais vermelhos e fechou os olhos para a corrupção de seus próprios banqueiros em acordos fechados há uma década, destinados a financiar uma nova força de patrulha costeira e frota de pesca de atum.

O caso desencadeou investigações criminais em todo o mundo, com o Credit Suisse concordando em pagar quase $475 milhões às autoridades em 2021. No quadro da investigação, o ex-Ministro das Finanças de Moçambique Manuel Chang foi extraditado em julho de 2023 para os Estados Unidos.

Leia aqui “PRESIDENTE DE MOÇAMBIQUE OBTÉM IMUNIDADE NO ESCÂNDALO DOS TÍTULOS DE ATUM, NUM REVÉS PARA O CREDIT SUISSE”

Refira-se que um dos processos relacionados com “dívidas ocultas” em Moçambique está relacionado com a venda de fragatas à marinha moçambicana pela empresa naval Privinvest Shipbulding Investimentos LLC. A mesma empresa vendeu navios à marinha angolana. Questionado sobre se a aquisição de embarcações à empresa naval Privinvest Shipbulding Investimentos LLC, envolvida em dívidas ocultas em Moçambique, afetaria a imagem de Angola, o Presidente João Lourenço respondeu em Julho de 2023 que “o processo em nada belisca o bom nome da Marinha e do Estado angolano”.

A decisão do Tribunal Supremo valida a decisão da República de Moçambique de intentar ações judiciais contra a Privinvest, disse Keith Oliver, advogado de Moçambique. Os porta-vozes do UBS e da Privinvest não puderam comentar imediatamente. O Credit Suisse havia tentado sem sucesso bloquear o julgamento após afirmar que o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, e seu serviço de segurança não haviam divulgado documentos que eram cruciais para um julgamento justo. No início deste mês, Nyusi recebeu imunidade de quaisquer alegações de que estaria envolvido na conspiração no centro do escândalo multibilionário dos barcos de pesca, em um revés para o banco.