Moçambique pretende acabar com a exportação de energia hidroelétrica da barragem de Cahora Bassa para a África do Sul

Moçambique planeia pôr fim a meio século de fornecimento de energia hidroelétrica à empresa pública de eletricidade da África do Sul, aumentando os riscos para a economia mais industrializada do continente e ameaçando a viabilidade da segunda maior fundição de alumínio de África.

Na estratégia de transição energética do país, ainda a ser publicada, cuja cópia a Bloomberg viu, Moçambique detalha o plano para garantir os 1.150 megawatts de energia que vende à África do Sul a partir da sua central de Cahora Bassa para uso próprio.

Para evitar uma situação em que o maior produtor de eletricidade do país, a central hidroelétrica de Cahora Bassa, exporte energia para a região enquanto o maior consumidor importa, Moçambique precisa de uma rede elétrica unificada, afirma o governo no documento.

“A principal prioridade hídrica de curto prazo é a repatriação da eletricidade da Hidroelétrica de Cahora Bassa actualmente exportada para a África do Sul” quando o contrato terminar em 31 de dezembro de 2030, afirmou o governo no documento de estratégia. O ministério da energia de Moçambique não respondeu a um pedido de comentário.

A decisão cria uma dor de cabeça tanto para a África do Sul – que está a lutar contra cortes de energia que estão a travar o crescimento económico – como para a South32 Ltd., que opera a fundição de alumínio Mozal perto da capital de Moçambique, Maputo, mas utiliza eletricidade comprada à empresa sul-africana Eskom, que por sua vez importa eletricidade de Cahora Bassa.

A South32 precisa de cerca de 900 megawatts de eletricidade para a produção de alumínio da Mozal, que a empresa Sul Africa comercializa como tendo sido produzido com energia limpa hidroelétrica de Cahora Bassa.

A eletricidade de Cahora Bassa é barata e limpa, afirmou o governo no documento de estratégia. Decisões importantes terão de ser tomadas em relação ao destino final do comércio de energia limpa de Cahora Bassa.

Moçambique planeia pressionar para que a sua energia renovável seja utilizada em parques industriais para acrescentar valor à sua produção dos chamados minerais verdes, como o lítio e a grafite.

A Eskom disse desconhecer a posição do governo de Moçambique de não renovar o contrato. Caso o contrato não seja renovado, a Eskom poderá ter de comprar energia noutro local e a South32 terá de encontrar outra fonte de eletricidade, de preferência proveniente de fontes renováveis. Assim, não estará sujeito a impostos da União Europeia sobre as exportações de alumínio ao abrigo do mecanismo de ajustamento fronteiriço de carbono da EU, que cobra direitos sobre bens intensivos em carbono, como fertilizantes, cimento, ferro, aço e alumínio importados para o bloco.

Embora a Mozal compre eletricidade à Eskom, que produz quase toda a sua energia a partir do carvão, não há garantia de que seja a mesma eletricidade transmitida a partir de Cahora Bassa. A South32 também propôs delimitar a energia da única central nuclear da África do Sul para a sua fundição de alumínio em Hillside naquele país.