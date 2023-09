Moçambique planeia anúncio climático no valor de milhares de milhões de dólares na COP28

Moçambique pretende tornar-se no próximo país a garantir um pacto de transição energética com nações ricas e tem como objectivo fazer um anúncio na cimeira climática COP28 em finais de Novembro no Dubai.

Moçambique, um dos países mais pobres do mundo, planeia aproveitar o seu abundante potencial hídrico, solar e eólico para satisfazer as suas próprias necessidades energéticas e as dos seus vizinhos, bem como utilizar essa electricidade para processar minerais de baterias, como grafite e lítio , disse Marcelina Mataveia, a diretora nacional de energia. Foram realizadas conversações sobre financiamento com a Bélgica, a Alemanha, o Reino Unido e os Emirados Árabes Unidos.

Um tal pacto, cuja peça central seria um projecto hidroeléctrico e de transmissão de 4,5 mil milhões de dólares, pode ter semelhanças com as chamadas Parcerias para uma Transição Energética Justa que alguns dos governos mais ricos do mundo estão a implementar com a África do Sul, a Indonésia, o Vietname e o Senegal. Mataveia escusou-se a dizer qual será o custo total do plano, a não ser que seria “muito”.

A estratégia de transição energética cobrirá os transportes, a indústria e o fornecimento de energia às comunidades rurais, disse Mataveia numa entrevista em Nairobi, capital do Quénia, na quarta-feira.

Um plano de investimento será anunciado na COP28, disse Mataveia. A reunião sobre o clima global começa no dia 30 de novembro em Dubai.

No início desta semana, Barbel Kofler, secretário de estado do ministro da cooperação económica da Alemanha, disse numa entrevista que a nação europeia estava em conversações com Moçambique sobre projectos energéticos . Na Cimeira do Clima em África , que terminou em Nairobi na quarta-feira, os Emirados Árabes Unidos prometeram milhares de milhões de dólares de investimento em energia limpa africana.

A chave para os planos de Moçambique é o potencial hidroeléctrico do rio Zambeze, o quarto maior de África.

Em Maio, o Governo Moçambicano selecionou um consórcio composto pela TotalEnergies SE , Electricité de France SA e Sumitomo Corp. para o ajudar a construir a barragem de Mphanda Nkuwa, de 1.500 megawatts.

Os acordos financeiros serão concluídos até 2025 e a construção terá início em breve, disse Carlos Yum, director-geral da Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa, numa entrevista. Uma segunda fase poderia acrescentar mais 900 megawatts.

As linhas de transmissão planeadas da instalação também permitirão que até 1.500 megawatts de energia eólica e solar sejam adicionados à rede, disse ele.

Parcerias Público e Privado

Estão a decorrer conversações com empresas públicas e privadas a nível nacional e da região para a compra de electricidade. As ligações à rede serão reforçadas ou construídas com o Zimbabwé, a África do Sul, a Zâmbia e a Tanzânia. Já está em curso um projecto nas linhas para o Malawi.

Actualmente, Moçambique obtém a maior parte da sua electricidade a partir da barragem de Cahora Bassa e alguma energia a partir de centrais alimentadas a gás. Entretanto, países vizinhos como a África do Sul e o Zimbabwé têm sofrido interrupções paralisantes .

“O mix energético mudará substancialmente a partir de 2030”, disse Yum. As fontes renováveis permitirão a Moçambique utilizar métodos de baixo carbono para processar os minerais que actualmente exporta na sua forma bruta, disse ele. A produção de hidrogénio verde não está a ser considerada.

O plano de transição energética incluirá também soluções fora da rede para comunidades remotas e a mudança gradual da frota de transporte de gasolina e diesel para carros eléctricos e biocombustíveis, disse Mataveia.

Embora Moçambique dependa em grande parte da energia hidroeléctrica, o país acolhe alguns dos maiores projectos de gás natural do mundo e é também um exportador de carvão.