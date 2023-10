Moçambique: Eni e parceiros pretendem aumentar o investimento em gás natural liquefeito

A italiana Eni SpA espera chegar a uma decisão final de investimento no seu segundo projeto flutuante de gás natural liquefeito (GNL) em Moçambique até o final de junho do próximo ano, disseram duas fontes diretamente envolvidas no projeto.

O primeiro projecto de gás natural liquefeito – denominado Coral Sul – tornou Moçambique num produtor e exportador global de GNL a partir de Novembro e o novo projecto reforçaria ainda mais a produção de Moçambique.

Isto também poderia aumentar a produção de gás da Eni em África, que pode transferir para a Europa, ajudando a diversificar o abastecimento de gás na Europa nos próximos anos.

“Trabalho concluído? Ainda não. Está 90% concluído e pretendemos ter a FID (decisão final de investimento) durante o primeiro semestre de 2024”, disse uma das fontes, acrescentando que o navio flutuante de GNL começaria a produzir e exportar dentro de quatro anos.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, viajará para Moçambique e para a República Democrática do Congo no final desta semana para fortalecer os laços entre a Itália e os países onde a Eni está a desenvolver empreendimentos de GNL, disse uma fonte do governo italiano, acrescentando que não se espera que assinem quaisquer novos negócios de energia.

A Eni é a operadora da Coral Sul, da qual mais de dois terços são propriedade conjunta da Eni, da Exxon Mobil (XOM.N) e da chinesa CNPC. A empresa energética portuguesa Galp, a Korean Gas Corp. e a petrolífera estatal moçambicana ENH são os parceiros minoritários com 10% cada.

Estima-se que o campo de gás localizado na bacia offshore do Rovuma, em Moçambique, denominado campo Coral, contenha 500 mil milhões de metros cúbicos de gás natural.

A Coral Sul está actualmente a produzir 3,5 milhões de toneladas de GNL e o novo navio de GNL poderá duplicar a produção. Os parceiros da joint venture podem levar algum tempo para chegar a um acordo sobre o investimento, mas a maior parte está pronta para começar.