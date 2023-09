MIUI está a alertar para falsos problemas de segurança das apps dos Xiaomi

A segurança das apps no Android sempre foi um tema sensível que a Google, a Xiaomi, a Samsung e outras fabricantes têm tentado resolver. A Xiaomi tem na MIUI a sua solução de segurança integrada e que monitoriza as apps instaladas. É precisamente esta que agora está a trazer problemas ao bloquear apps que aparentemente são normais e seguras.

Com milhares de apps a serem diariamente instaladas no Android, é essencial uma solução que garanta a segurança dos utilizadores. Esta deverá olhar para a Play Store, mas, ao mesmo tempo, validar as apps que os utilizadores colocam nos smartphones de forma paralela.

Com a Xiaomi este processo está reforçado, complementando o que a Google já oferece ao Android e que está a ser melhorado substancialmente. Ainda assim, e como tem sido reportado, esta solução da MIUI está agora a falhar de forma quase óbvia, ao marcar apps legítimas.

Como pode ser visto nas imagens, apps como o Facebook Lite ou o Snapchat estão a ser marcadas como potenciais problemas. A segurança da MIUI passou a marcá-las como potencialmente maliciosas sendo recomendado que sejam removidas dos smartphones.

O mais curioso é que a mensagem apresentada revela que as apps em causa estão a ser reportadas como potencialmente maliciosas por utilizadores. Importa destacar que o motivo do alerta de segurança da MIUI não é porque as apps em causa tenham malware presente.

Fica também a dúvida sobre como a Xiaomi trata este tipo de relatos dos utilizadores. A empresa deveria avaliar manualmente estes casos e decidir se efetivamente as apps reportadas são de facto maliciosas ou se é apenas uma indicação falsa.

A Xiaomi ainda não tomou uma posição nem veio a público comentar este assunto, mas parece claro que esta é uma situação anormal. Deverá ser resolvida em breve e todas as apps legítimas vão voltar a estar autorizadas nos smartphones da marca, com a máxima segurança na MIUI.