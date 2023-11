Miss Angola “levanta” plateia com desfile em traje mumuila em El Salvador

No dia dedicado ao desfile das candidatas trajadas com roupas típicas, no quadro do concurso Miss Universo, cuja gala acontece na madrugada deste domingo, em El Salvador, Bárbara Coimbra usou um modelo confeccionado pelo carnavalesco angolano Poly Rocha.

Pelo segundo ano consecutivo o Comité Miss Angola Universo prima e aposta na produção nacional, levando para o palco do Miss Universo o vestido de gala e traje típico criados e confeccionados por artistas angolanos.

Bárbara Coimbra, que foi eleita em Julho Miss Angola Universo 2023, demonstrou o seu compromisso em promover a cultura e as belezas do país além fronteira.

Recorda-se que Angola tem na sua galeria o título de Miss Universo 2011, conquistado por Leila Lopes, a actual presidente do Comité Miss Angola. VM