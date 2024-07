MIREX destaca importância da captação de investimento estrangeiro

O ministro das Relações Exteriores, Téte António, destacou esta segunda-feira, em Luanda, a importância da captação de investimentos estrangeiros para estimular as exportações, a atracção de turistas e a internacionalização das empresas angolanas.

O chefe da diplomacia angolana discursava na abertura do 10.° Conselho Consultivo Alargado do Ministério da Relações Exteriores, que decorre sob o lema “MIREX e a valorização do capital humano nas vertentes diplomática e administrativa”.

Sublinhou o papel preponderante do mercado africano para as exportações e a melhoria do ambiente de negócios em Angola, com destaque para investimentos notáveis como o Corredor do Lobito e o retorno da De Beers ao país.

Teté Antônio realçou, também, os avanços nas relações bilaterais, nomeadamente, a aproximação aos Estados da Península Arábica, a dinamização das Comissões Mistas e a abertura de novas Embaixadas na Noruega, Indonésia, Timor-Leste e Austrália.

Angola, disse, mantérm o compromisso com a diplomacia de paz, desempenhando um papel activo na resolução pacífica de conflitos em África, especialmente na região dos Grandes Lagos e no Sahel.

O diplomata defendeu o multilateralismo como uma abordagem eficaz para combater ameaças globais e promover soluções colectivas.

Actualidade Internacional

O ministro reiterou a necessidade de uma reforma no Conselho de Segurança da ONU, visando torná-la mais inclusiva e eficiente.

Expressou também o apoio a um cessar-fogo no conflito entre Israel e o Hamas e a uma solução de dois Estados, bem como negociações directas para resolver o conflito entre a Rússia e Ucrânia.

Estão a ser abordados durante o conselho temas como “Os desafios do serviço consular na relação com a diáspora angolana”, “Iniciativas de Diplomacia Económica para a Promoção do “Made in Angola”, “Linhas Estratégicas para a Presidência de Angola da União Africana em 2025” e “Prioridades da República de Angola na ONU”.

“Dinâmica de trabalho da ONU face ao Ressurgimento da Rivalidade Estratégica no seio dos P5”, “Situação geopolítica actual de África e o Papel da Diplomacia Angolana”, “A Presidência pro-tempore de Angola na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) – 2023- 2024”, “Quadro Geopolítico e Geoeconómico do Médio Oriente”, “A Geopolítica da Europa e os Seus Desafios”, Quadro de Cooperação com a Região América” e “Potencialidades da Ásia e Oceania” constam igualmente do programa. FMA/VIC