MINTTICS lança portal “Angola Hoje”

O Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, lançou, esta quinta-feira, em Luanda, o portal de informação, denominado “Angola Hoje”.

O portal vai reunir informações generalizadas sobre a actualidade nacional, desde oficiais, Turismo, Cultura, economia e investimentos, bem como programas do Executivo.

Os cibernautas, a nível nacional e internacional, vão ter acesso a informações disponíveis nas áreas de pesquisa, directório, vídeos, fotos e notícias.

O ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, referiu que esta plataforma dará corpo a um dos lemas de governação do país,” Trabalhar Mais e Comunicar Melhor”.

Com este portal, referiu, pretende-se mostrar as potencialidades do país aos angolanos e estrangeiros, bem como a interconexão entre os órgãos públicos, com informações diversificadas para os cidadãos, assim como o empresariado.

“Com Angola Hoje pretendemos levar a todas latitudes uma informação clara e credível sobre o desenvolvimento do país no seu mais variados sectores”, sublinhou.

Por sua vez, o director do Instituto de Fomento do Turismo (INFOTUR), Afonso Vita, disse que a iniciativa do MINTTICS é positiva, uma vez que esta plataforma vai poder ajudar na divulgação das potencialidades do país em todas as vertentes.

Quanto ao turismo, Afonso Vita referiu que vai dinamizar a informação, bem como a atracção de visitantes e investidores, uma vez que a plataforma fornece também conteúdos sobre as áreas de investimentos.

O portal “Angola Hoje”, comporta, uma narrativa de comunicação aberta, interactiva e transparente, sobre cultura, turismo, agronegocios, indústria, economia, finanças e eventos regionais. ANM/ART