Ministro quer rapidez na identificação das necessidades dos cidadãos

O ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, instou esta sexta-feira, em Luanda, os funcionários públicos a rapidez na identificação dos problemas dos cidadãos e a ousadia na busca de soluções céleres e eficientes, para a satisfação dos utentes.

O governante referiu que ainda há, na administração pública, muita lentidão para identificar o problema do cidadão e fazer o diagnóstico do mesmo.

Falando no acto de lançamento oficial do documento único do veículo, o denominado Título do Veículo, na Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária (DTSR), sublinhou que a capacidade de identificar os problemas dos cidadãos é um dos principais desafios da administração pública.

O ministro de Estado aponta a necessidade de uma avaliação interna e individual do trabalho prestado pelo servidor público e onde houver insuficiências deve-se buscar soluções alternativas para aumentar a eficiência.

Porém, justifica o governante, para além da ousadia nas soluções, é fundamental que o servidor compreenda a existência dos problemas, “admitindo que as soluções nunca são perfeitas, mas necessárias para continuar a fazer caminho na satisfação dos cidadãos”.

Pelo facto, o dirigente apela aos técnicos da administração pública a trabalharem com empatia, percebendo que do outro lado está um cidadão que deseja solução.

O ministro de Estado ressalta ser crucial que se construam novas mentalidades viradas para a facilidade e dinamismo de servir, sendo fundamental construir-se uma nova mentalidade para atender, com excelência, o cidadão.

Conforme Adão de Almeida, mesmo que se alterem todas as regras, se criem soluções mais inovadoras e tecnológicas desejadas, se o prestador não se mentalizar que é mais fácil simplificar do que complicar, o resultado nunca vai alterar.

“O projecto simplifica pretende ser uma abordagem aos demais desafios que a administração pública enfrenta, pois envolve não só a desburocratização, mas também a capacidade de mudar de mentalidade”, frisou o ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República.

Já o ministro do Interior, Eugénio Laborinho, considerou o acto o culminar de uma fase, mas que o processo continua com a materialização, em todo território nacional.

Na ocasião, o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Marcy Lopes, considerou o lançamento do Título do Veículo, de um progresso na relação entre os cidadãos e o Estado.

Segundo o governante, o principal objectivo do projecto simplifica é essencialmente reduzir os actos da administração pública, com o cidadão, com múltiplos benefícios para a sociedade.

Por outro lado, apelou aos cidadãos a denunciarem as más práticas na administração pública, no quadro de uma melhor prestação do serviço público.