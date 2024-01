Ministro exorta mais dedicação a oficiais superiores no cumprimento das missões

O governante fez esse pedido enquanto discursava na cerimónia de imposição de patentes, promoção e tomada de posse dos oficiais generais e almirantes das Forças Armadas Angolanas (FAA), recentemente nomeados pelo Presidente da República e Comandante-em-Chefe, João Lourenço.

Na ocasião, o ministro referiu que os empossados devem ter um olhar atento aos principais instrumentos das suas actividades e na prossecução do processo de modernização e redimensionamento das FAA, de maneira a garantir a segurança militar diante de potências, ameaças e riscos.

“Os recém-nomeados para o exercício de cargos de direção, comando de chefia de unidade e estabelecimento dos órgãos das FAA devem trazer uma nova dinâmica, fazendo todo o esforço para elevar os padrões de qualidade e eficiência, de transparência, de diplomacia e gestão dos bens expostos pelo Estado Angolano”, encorajou.

João Ernesto dos Santos considerou o acto desta terça-feira de “extrema importância para todos os profissionais militares”, pois tem o significado de identificar a instituição castrense na avaliação das qualidades pessoais dos generais e almirantes, dedicação e empenho ao serviço da Pátria.

Durante a sua intervenção, defendeu a observância do princípio segundo o qual o militar deve prestar serviço no lugar em que o Comando Superior lhe destacar, com compromentimento, mais afinco, distinção, elevado patriotismo e interesse nacional acima dos interesses pessoais.

No prosseguimento, o ministro desejou votos de bom desempenho e êxito a todos os promovidos e empossados nas novas funções.

No âmbito do regular processo de renovação de Quadros e de mandato, o Ministério da Defesa Nacional, Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria promoveu 17 oficiais e empossou 54 oficiais generais e almirantes das Forças Armadas Angolanas. SL/MDS