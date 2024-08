Ministro Eugénio Laborinho garante aumento dos níveis do policiamento de proximidade

O Ministro do Interior, Eugénio Laborinho, garantiu, este sábado, em Ondjiva, província do Cunene, o contínuo reforço do policiamento de proximidade, visando o combate à criminalidade e devolver o sentimento de segurança à população.

Falando em conferência de imprensa, à margem da reunião do Conselho de Governação Local, disse que constitui um desafio as acções operacionais, visando combater o contrabando de combustível, imigração ilegal e outros.

Para tal, disse que há necessidade de uma boa coordenação dos distintos órgãos de defesa e segurança e a contínua participação com espírito de denúncia da população para a melhor actuação da segurança pública e materialização do policiamento de proximidade.

“Os cidadãos precisam encontrar respostas favoráveis aos órgãos de defesa e segurança, sempre que estiverem em situação de perigo, daí ser fundamental a maior proactividade e interacção permanente”, afirmou.

Lembrou que fruto do trabalho operativo desenvolvido no primeiro semestre do ano em curso, foi possível realizar três mil 304 micro-operações de buscas dirigidas, que resultaram no desmantelamento de 664 grupos marginais, com a detenção de sete mil e 885 suspeitos nos crimes.

A mesma acção permitiu a apreensão de mil e 40 armas de fogo, dois milhões, 602 mil e 331 litros de combustíveis, 17 quilogramas e 219 gramas de cocaína e mil e 508 supostas pedras de diamantes e 260 cabeças de gado bovino.

O Conselho de Governação Local é o órgão auxiliar e colegial do Presidente da República na formulação de políticas e acompanhamento da execução das políticas de governação de administração do Estado a nível local.