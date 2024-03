Ministro da Cultura, Filipe Zau Pedro Parente – ANGOP

O Comité Provincial do MPLA no Namibe está a capacitar os dirigentes e quadros do partido em seminário sobre estratégias para debate político nas redes sociais e comunicação com as comunidades, como forma de defesa e promoção da imagem do partido e do seu líder.

Em declarções à imprensa, o comunicólogo Celso Malavoneke, igualmente prelector, fez saber que o MPLA reconhece que nos últimos anos as redes são um espaço de interacção social e política, usada para vender as ideias e programas dos partidos, ocupando deste modo o lugar dos meios de comunicação convencionais.

De acordo com o académico, em resultado das últimas experiencias eleitorais, fruto da interacção com os militantes e estando atento aos sinais dos tempos, o MPLA também está a investir nas redes sociais como uma ferramenta de comunicação e marketing político.

Por seu turno, o primeiro secretário provincial do MPLA no Namibe, Archer Mangueira, instou os militantes a intensificarem a sua presença no debate político nas redes sociais, pois, desta forma, estarão a combater as notícias falsas e proteger o bom nome do partido e de seus dirigentes.

Para o político, nos dias de hoje não é possível falar-se de debate político sem uso das redes sociais, pois sublinhou, tornaram-se num palco privilegiado para os actores políticos passarem a sua mensagem.

O seminário, que se realiza em dois painéis, congregou os secretários para Informação dos cinco municípios da província, activistas e distintos responsáveis do Comité Provincial do MPLA no Namibe. VR/FA/SC