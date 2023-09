Ministra reafirma aposta do Governo na melhoria do sistema educativo

A ministra da Educação, Luísa Grilo, reafirmou na cidade do Uíge, a aposta do Governo na construção e apetrechamento de escolas, formação de quadros e a inserção de novos professores no sector educativo.

A governante, que falava à imprensa depois do encontro com o governador do Uíge, José Carvalho da Rocha, justificou que a aposta do Governo visa melhorar a qualidade de ensino e aprendizagem no país.

Em relação à distribuição de material didático, Luísa Grilo disse que, nos próximos tempos, o Ministério da Educação vai dar continuidade ao processo de distribuição de livros aos alunos.

Por outro lado, Luísa Grilo disse que se prevê realizar, no final deste mês, um concurso público para o ingresso de novos quadros no sector, estando em curso o processo de análise com outros ministérios.

Durante três dias de trabalho na província do Uíge, a ministra vai efectuar visitas e inaugurações de escolas nos municípios do Uíge, Quitexe e Songo, assim como presidir o encontro com os agentes da educação na região.