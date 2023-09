ministra do Ensino Superior diz que eventual nova greve “não vai paralisar o sector”

A ministra do Ensino Superior considerou que uma eventual nova greve “não vai paralisar o sector”. Para Maria do Rosário Bragança, grande parte das reivindicações dos professores já foram resolvidas, “com excepção ao aumento salarial”.

“A greve [dos professores] foi interpolada até Novembro, por causa destes pontos que acabei de explicar. Estamos a dar início ao ano académico, a greve é um direito, mas temos a certeza que não vai paralisar o ensino superior como de resto não aconteceu”, disse a governante.

Em declarações no final da cerimónia solene de abertura do ano académico 2023/2024, a governante apontou um conjunto de situações apresentadas pelo Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior (Sinpes) público, que foram já solucionadas, como a formação contínua, a progressão na carreira que abrangeu mais de 1.000 docentes, bem como a “liquidação total” da dívida com docentes e funcionários administrativos do setor.

Maria do Rosário Bragança reconheceu que em relação ao seguro de saúde, também reclamado pelos professores, o sector não tem recursos financeiros para o efeito. “Obviamente sem recursos financeiros não temos como resolver a situação”, respondeu aos jornalistas da agência Lusa.

A ministra reconheceu ainda que subsiste a reivindicação do Sinpes sobre o aumento salarial, considerando que a mesma deverá ter amparo no recente programa do Governo sobre uniformização salarial da administração pública.

Em Junho passado, o Sinpes suspendeu a terceira fase da greve, que pode ser retomada em 10 de novembro próximo, reivindicando melhores condições laborais e salariais, melhoria das infraestructuras, seguro de saúde, subsídios e financiamento à investigação.