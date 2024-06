Ministério do Turismo desafia empresariado a investir no Bico de Angola

Uma delegação encabeçada pelo ministro do Turismo, Márcio Daniel, desloca-se quarta-feira à localidade do Bico de Angola, na província do Cuando Cubango, para identificar as possibilidades de investimento, tendo em conta o interesse de investidores nacionais e estrangeiros na região.

Uma nota do ministério de tutela, a que ANGOP teve acesso, indica que farão parte da visita de constatação das condições e oportunidades existentes na área, investidores angolanos, equipas técnicas e autoridades locais.

“Situado propriamente no Parque Luengue Luiana e pertencente à componente angolana da Área Transfronteiriça de Conservação Kavango-Zambeze (ATFC-KAZA), o Bico de Angola tem condições ideais para realização de eco-turismo, turismo científico e de aventura, actividades já estruturadas nos países vizinhos”, considera o ministério.

Conforme o documento, a sua localização privilegiada, a fauna e flora ricas e o potencial turístico da zona são motivo de interesse para investidores nacionais e estrangeiros do sector.

Sendo que existe grande interesse também por parte de turistas em conhecer esta zona do país, acrescenta a nota, é imprescindível que sejam criadas todas as condições para os receber e assim despoletar o desenvolvimento da zona, criação de postos de trabalho e arrecadação de receitas.

“Dadas as características da região, é possível fazer actividades de safari fotográficos, sendo destaque os Big 5 da fauna africana: leão, elefante, hipopótamo, rinoceronte, leopardo e búfalo africano ou ainda a observação de aves, internacionalmente conhecido como birdwatching, em função das espécies endémicas de aves existentes”, lê-se.