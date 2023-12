Milei recebe rei da Espanha e espera Zelensky antes da posse

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, se reuniu, neste sábado (9), com o rei Felipe VI da Espanha, antes de sua posse neste domingo, uma cerimônia que contará com a presença de uma dezena de governantes da América Latina e da Europa, entre os quais o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky.

O ultradireitista recebeu o rei no Palácio San Martín, sede protocolar da chancelaria argentina. A Casa Real espanhola publicou fotos do encontro, sem divulgar detalhes da agenda.

Milei também se reuniu nesse mesmo palácio com Jennifer Granholm, secretaria de Energia dos Estados Unidos, país que o presidente eleito considera um modelo.

“Conversaram sobre as prioridades compartilhadas entre ambos os países na defesa dos direitos humanos, nos investimentos em energia limpa, e na cooperação regional e multilateral”, indicou a embaixada americana em Buenos Aires.

A Presidência da Ucrânia confirmou, neste sábado, em um comunicado, que Volodimir Zelensky estará presente na posse de Milei.

“A caminho da Argentina para participar da cerimônia de posse do presidente eleito, Javier Milei, Volodimir Zelensky se reuniu com o primeiro-ministro de Cabo Verde, José Ulisses Correia e Silva”, informou a Presidência da antiga república soviética, confrontada com uma invasão militar russa desde fevereiro de 2022.

– Mercosul –

Neste sábado, Milei também se reuniu com o presidente paraguaio, Santiago Peña, um economista de direita como ele.

No poder desde agosto, Peña descreveu o encontro como “agradável” e se mostrou entusiasmado com a futura relação, pois ambos “têm uma visão muito similar”.

“Queremos trabalhar estreitamente com o novo governo”, disse Peña aos meios de comunicação nas imediações do hotel onde Milei se instalou desde que venceu as eleições.

“O Paraguai assumiu há dois dias a presidência pro tempore do Mercosul, assim que caberá a mim coordenar os trabalhos dos próximos seis meses, e é muito importante para nós que a Argentina se envolva nestas conversas em nível regional”, disse Peña.

“Ainda temos sem conclusão uma negociação com a União Europeia”, continuou, em referência a um tratado de livre-comércio que vem sendo discutido há 20 anos e ainda não foi aprovado, “e outras muito próximas”.

Neste sábado, Milei ainda tem previsto encontros com o primeiro-ministro húngaro, o também ultradireitista Viktor Orbán, e os chanceleres de Peru, Equador e Chile.

Ontem, Milei recebeu o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, convidado para a posse deste domingo. O presidente Lula, por sua vez, não viajará a Buenos Aires e enviará o chanceler Mauro Vieira para representá-lo na cerimônia.