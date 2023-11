Mercados financeiros otimistas com a descida da inflação nos EUA e no Reino Unido, e com o estímulo económico na China

Os mercados financeiros estão em alta, uma vez que os investidores acolheram com otimismo os resultados do recuo da inflação nos Estados Unidos e no Reino Unido, como prova de que os bancos centrais podem acabar com os seus aumentos agressivos das taxas de juro.

O índice europeu Stoxx 600 subiu 0,5% e os contratos do S&P 500 subiram 0,3%. Os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos se estabilizaram, enquanto o dólar permaneceu pouco alterado após o forte recuo de ontem.

Os mercados aguardam agora os dados de quarta-feira sobre as vendas a retalho e os preços no produtor dos EUA, bem como os resultados da Target Corp., para mais confirmação de que um abrandamento económico permitirá à Reserva Federal parar de apertar a política monetária. Os swaps do Fed indicam que as probabilidades de outro aumento caíram para quase zero – com o mercado precificando um corte de 50 pontos base na taxa até julho.

No entanto, se os próximos dados, incluindo as vendas a retalho, sinalizarem apenas um abrandamento económico gradual, o que provavelmente veremos é que a Fed continua em pausa e atenta a evolução dos preços.

O índice FTSE 100 de Londres ganhou 0,8% e a libra caiu depois que a inflação no Reino Unido desacelerou mais do que o previsto, um resultado semelhante à leitura de terça-feira dos preços nos EUA. Esta notícia reforçou o otimismo de que o Banco de Inglaterra também terminou de aumentar as taxas.

Na Ásia, o indicador MSCI das acções da região subiu mais de 2%, à medida que a China intensificou o apoio económico. O Banco Popular da China injetou a maior quantidade de dinheiro no sistema bancário desde 2016, oferecendo 1,45 biliões de yuans (200 mil milhões de dólares) em dinheiro através do seu mecanismo de empréstimo de médio prazo.

Os contratos futuros do minério de ferro em Cingapura atingiram US$ 130 por tonelada pela primeira vez desde março, devido à melhoria das perspectivas de demanda por aço na China. Isso impulsionou as ações da indústria mineira europeia, fazendo com que a indústria subisse 2%, para o maior avanço no Stoxx 600.