Mercados financeiros caem a pique com perdas de US$ 6,4 trilhões, o equivalente ao dobro do PIB do continente africano

Os números que apareceram nas telas de negociação na segunda-feira foram chocantes até mesmo para veteranos do mercado.

Em Tóquio, o Nikkei caiu 12%. Em Seul, o Kospi afundou 9%. E quando o sino de abertura tocou em Nova York, o Nasdaq caiu 6% em segundos. As criptomoedas afundaram; o VIX, um indicador da volatilidade do mercado de ações, disparou; e os investidores acumularam títulos do Tesouro, o ativo mais seguro de todos.

É impossível saber se as oscilações selvagens de segunda-feira marcam o estrondo final de uma liquidação global que começou a se formar na semana passada ou sinalizam o início de uma queda prolongada. Mas uma coisa é clara: os pilares que sustentaram os ganhos do mercado financeiro por anos — uma série de suposições importantes nas quais os investidores do mundo todo estavam apostando — foram abalados. Eles parecem, em retrospectiva, um pouco ingênuos: a economia dos EUA é imparável; a inteligência artificial revolucionará rapidamente os negócios em todos os lugares; a transição energética deverá acelerar ainda mais; o Japão nunca aumentará as taxas de juros — ou não o suficiente para realmente importar.

Rapidamente, surgiram evidências nas últimas semanas que minaram cada um deles. O relatório de empregos de julho foi fraco nos EUA. Assim como os lucros trimestrais impulsionados por IA da Big Tech. E o Banco do Japão aumentou as taxas pela segunda vez este ano.

O golpe um-dois-três sacudiu os investidores a verem de repente o perigo inerente a, digamos, dar lances nas ações da Nvidia Corp. de 1.100% em menos de dois anos ou carregar empréstimos com classificação de lixo agrupados em títulos ou tomar dinheiro emprestado no Japão e investi-lo em ativos pagando 11% no México. Num intervalo muito curto, cerca de US$ 6,4 trilhões foram apagados dos mercados de ações globais, o equivalente ao dobro do PIB de todo continente africano.

Um pânico de mercado como esse cria riscos grandes e pequenos. O mais proeminente entre eles: a liquidação, se não for controlada por tempo suficiente, pode atrapalhar as engrenagens do sistema financeiro, desacelerar os empréstimos e agir como a gota d’água que joga a economia global para a recessão que muitos agora temem.

Isso levou a pedidos para que o Federal Reserve começasse a cortar as taxas de juros — talvez, alguns argumentaram, até mesmo antes da próxima reunião de política programada para setembro. No mercado de títulos, a corrida para os Treasuries de prazo mais curto levou brevemente os rendimentos das notas de dois anos abaixo daqueles dos títulos de 10 anos pela primeira vez em mais de dois anos. Conhecido como desinversão, isso inverteu a curva de rendimentos de volta à sua forma usual novamente — uma mudança que é tipicamente vista como um sinal de uma recessão iminente.

As Commodities, desde cobre e ouro até petróleo bruto, caíram à medida que o colapso financeiro global se ampliava, com traders correndo para lucrar com operações e fazer novas apostas pessimistas nos mercados de matérias-primas industriais.

O cobre caiu 3,8% na London Metal Exchange, enquanto a prata liderou os metais preciosos para baixo com um declínio de mais de 7%. Os contratos de petróleo bruto de referência caíram mais de 2% antes de refazer algumas dessas perdas.

A liquidação pesada acontece quando os investidores se retraem na esteira dos dados dos EUA sinalizando uma deterioração na maior economia do mundo. Por sua vez, isso está gerando preocupações de que a tão esperada mudança do Federal Reserve para uma política monetária mais favorável pode chegar tarde demais para evitar uma grande desaceleração nos EUA e no resto do mundo.