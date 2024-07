Mercados emergentes mostram resiliência apesar do aperto monetário global, diz o FMI

Ao contrário de episódios anteriores, os fluxos de capital dos mercados emergentes permaneceram amplamente resilientes face ao aperto monetário global, mesmo com a queda dos fluxos de capital globais.

As taxas de juros nos Estados Unidos estão em máximas de 20 anos e o dólar se valorizou acentuadamente em relação a outras moedas mundiais. Dado o papel descomunal do dólar nas finanças e no comércio internacionais — e se a história serve de guia — os mercados emergentes têm bons motivos para se preocupar.

Sabemos que o aperto monetário rápido nos EUA e um dólar forte podem levar a uma fuga repentina de capital e crises financeiras no mundo emergente. A boa notícia é que não vimos uma crise de mercado emergente.

O último Relatório do Setor Externo do FMI mostra que os fluxos de capital para mercados emergentes recuperaram de uma baixa pós-pandemia. As entradas líquidas de capital para mercados emergentes — excluindo a China — aumentaram para US$ 110 bilhões, ou 0,6% do PIB, no ano passado. Esse é o nível mais alto desde 2018.

Como seria de se esperar durante um período de aperto monetário global, os mercados emergentes registaram um declínio nas entradas líquidas de portfólio mais voláteis, mas as entradas líquidas de investimento estrangeiro direto foram mais estáveis.

A China é uma exceção. Ela viu saídas líquidas de capital, incluindo entradas líquidas negativas de IED em 2022-23 . Parte disso pode refletir empresas multinacionais repatriando lucros. Mas também pode refletir mudanças nas expectativas sobre o crescimento chinês e a fragmentação geoeconómica.

O fato é que a maioria dos mercados emergentes demonstrou resiliência em meio ao aperto monetário global. Isso se deve, em parte, a fundamentos mais fortes. De facto, muitos países agora estão a beneficiar de estruturas de política fiscal, monetária e financeira mais robustas, bem como de uma implementação mais eficaz de políticas e ferramentas.

Mas isso é apenas parte da história. Esses padrões em entradas líquidas mascaram uma retração dos fluxos globais de capital bruto — declínios tanto em entradas brutas (estrangeiros comprando menos ativos) quanto em saídas brutas (residentes comprando menos ativos no exterior).

Em 2022-23, as entradas brutas globais caíram de 5,8 para 4,4 por cento do PIB mundial, ou de US$ 4,5 trilhões para US$ 4,2 trilhões, em relação a 2017-19, em linha com as saídas brutas globais.

O declínio mascara grandes diferenças entre os países. Os EUA foram responsáveis por 41% das entradas brutas globais — quase o dobro de sua participação de 23% em 2017-19. As saídas brutas dos EUA aumentaram de forma semelhante, de 14 para 21% das saídas brutas globais. Enquanto isso, os fluxos brutos globais de entrada e saída da China caíram consideravelmente durante esse período, e houve um declínio ainda mais drástico nos fluxos brutos para centros financeiros.

Isso pode ser evidência de maior fragmentação financeira, mas também pode refletir, em parte, o fim de algumas estratégias fiscais ou regulatórias por parte de grandes corporações multinacionais em centros financeiros, cuja participação nos fluxos globais diminuiu drasticamente.

Em meio à redução dos fluxos globais, os mercados emergentes devem redobrar as recentes melhorias nas estruturas macroeconómicas, políticas mais eficazes e instituições mais fortes que os ajudaram a superar a perspetiva de taxas de juros mais altas por mais tempo nos EUA.