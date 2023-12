Mercado petrolífero atento aos riscos no Canal de Suez, com oscilação dos preços do petróleo

O mercado petrolífero permanece instável, enquanto os riscos do transporte marítimo no Mar Vermelho aumentam. Esta manhã, o petróleo Brent abriu em alta, atingindo mais de 77 dólares por barril, antes de cair abaixo de 76 dólares por barril devido aos efeitos opostos da crise no Mar Vermelho e do aumento da produção nos Estados Unidos.

A Autoridade do Canal de Suez do Egito está a acompanhar de perto as tensões na região depois que os Estados Unidos disseram ter abatido 14 drones lançados de áreas controladas pelos Houthi, no Iémen. As principais companhias marítimas têm desviado os navios da área, enquanto algumas empresas petroleiras insistem que os seus navios sejam autorizados a evitar o Mar Vermelho.

Alguns analistas continuam a ver a oferta como o principal foco do mercado, com a produção petrolífera dos EUA a atingir novos recordes no final do ano.

Os esforços dos EUA para combater os rebeldes Houthi do Iémen, à medida que estes atacam navios numa das vias navegáveis mais importantes do mundo, estão a deparar-se com um grande obstáculo devido a divergências entre os aliados árabes de Washington.

Dois dos actores mais importantes envolvidos na longa guerra civil do Iémen, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, apoiam diferentes grupos contra os Houthis, que por sua vez são apoiados pelo Irão.

As milícias Houthis têm como alvo vários tanques de combustível e navios de carga em apoio ao Hamas na sua guerra contra Israel. Eles intensificaram os ataques na semana passada, agitando os mercados de transporte marítimo. No fim de semana, as marinhas dos Estados Unidos e do Reino Unido abateram 15 drones lançados de áreas do Iémen controladas pelos Houthis.

De acordo com várias fontes, Washington tem comunicado com os Houthis através de Omã e alguns outros intermediários, instando-os a parar os ataques. Um porta-voz dos Houthis confirmou os contatos, mas disse que o grupo continuaria até que Israel pare de lutar em Gaza.

Os Houthis provaram repetidamente a sua capacidade de perturbar ou danificar infra-estruturas cruciais na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos. O ataque mais devastador que reivindicaram ocorreu em 2019, quando destruíram brevemente metade da produção de petróleo da Arábia Saudita com um ataque de drones a uma fábrica de processamento de petróleo.

Se isto acontecer novamente, os preços do petróleo poderão disparar e o conflito entre Israel e o Hamas poderá espalhar-se por toda a região.

Por Editor Económico

Portal de Angola