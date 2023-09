Mercado de smartphones dobráveis pode crescer 43% e continuar trajetória de expansão até 2027

O mercado de smartphones dobráveis tem vindo a ganhar mais relevância nos últimos anos. Agora, novos dados indicam que, este ano, o mercado pode registar um crescimento de 43%, com 18,3 milhões de unidades a serem enviadas para as lojas pelo mundo e com uma quota de mercado de 1,6%.

Os analistas da TrendForce esperam que em 2024 o mercado de smartphones dobráveis volte a crescer. A subida esperada para o próximo ano é de 38%, traduzindo-se em 25,2 milhões de unidades a chegarem às lojas e numa quota de mercado de 2,2%.

A TrendForce realça que a expansão do mercado de smartphones dobráveis é inevitável e, até 2027, o número de equipamentos enviados para as lojas poderá atingir a marca dos 70 milhões de unidades, alcançando uma quota de mercado na ordem dos 5%.

Segundo os analistas, a “força motriz” deste mercado está relacionada com a redução dos custos e com as estratégias de expansão adotadas pelas marcas chinesas. À medida que o custo dos componentes diminui, em particular dos ecrãs e das dobradiças, o preço destes equipamentos poderá eventualmente ficar abaixo dos 1.000 dólares e despertar a atenção de mais consumidores interessados.

Os dados avançados indicam que, este ano, a Samsung voltou a estar à frente no mercado dos dobráveis e as previsões apontam que termine 2023 com 12,5 milhões de equipamentos enviados para as lojas.

No entanto, a quota de mercado da Samsung diminuiu de 82% em 2022 para 68% este ano. O motivo prende-se com o reforço das apostas de fabricantes chinesas no segmento, com destaque para a Huawei, com uma quota de mercado de 14%, assim como para a Oppo e a Xiaomi, com quotas de 5% e 4%, respetivamente.