Masoud Pezeshkian vence as eleições presidenciais no Irão

O candidato reformista defende políticas moderadas a nível interno e melhores relações com o Ocidente.

O antigo ministro da Saúde, Masoud Pezeshkian, venceu a segunda volta das eleições presidenciais iranianas contra o antigo negociador nuclear ultraconservador Saeed Jalili, informa o Ministro do Interior do Irão. Pezeshkian pede aos cidadãos que o apoiem, uma vez que promete negociar mais estreitamente com o Ocidente, flexibilizar a dura lei do lenço na cabeça e restabelecer o acordo nuclear de 2015.

Muitos iranianos duvidam que o cirurgião cardíaco, de 69 anos, possa cumprir as suas promessas de campanha, uma vez que o líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, tem um forte controlo sobre todos os assuntos do Estado, é a autoridade final na República Islâmica e está rodeado de pessoas de linha dura.

Pezeshkian também terá de se esforçar para atingir os seus objectivos, mesmo que limitados, durante a guerra que Israel trava com o Hamas na Faixa de Gaza, com o Hezbollah e com os receios de que o enriquecimento de urânio por Teerão atinja níveis próximos do grau de armamento.

Segundo as autoridades iranianas, Pezeshkian ganhou as eleições com 16,3 milhões de votos contra 13,5 milhões de votos de Jalili. Segundo o Ministério do Interior iraniano, 30 milhões de pessoas votaram nas eleições que se realizaram na sexta-feira sem a presença de observadores reconhecidos internacionalmente.

Testemunhas relatam fraca afluência às urnas

Observadores no interior do país disseram que a maioria dos elegíveis não compareceu às urnas.

Um vídeo enviado ao Serviço Persa da VOA mostrava assembleias de voto vazias e numerosas testemunhas oculares e jornalistas cidadãos no Irão relataram uma baixa participação.

A segunda volta da votação para determinar o sucessor do falecido Presidente Ebrahim Raisi teve lugar entre relatos de cortes de internet em algumas cidades, incluindo Teerão, Ahvaz e Rasht.

De acordo com o canal Telegram Eteraz Madani Bazar, a internet foi cortada em várias cidades, incluindo Ahvaz e Rasht, e a sua velocidade foi severamente reduzida noutras, incluindo a capital, Teerão.

Alguns utilizadores das redes sociais especularam que a medida foi tomada para impedir a publicação de notícias e imagens relacionadas com as assembleias de voto vazias.

Segundo o Ministério do Interior, as primeiras informações indicam que a taxa de participação na sexta-feira, 5, foi de cerca de 50%, superior à registada na primeira volta das eleições, em junho.

De acordo com as estatísticas anunciadas pela República Islâmica, a taxa de participação na primeira volta das eleições foi de cerca de 40%. Esta foi a taxa de participação mais baixa registada no Irão desde a Revolução Islâmica de 1979.

“Apesar dos baixos números de participação, [o líder supremo Ayatollah Ali] Khamenei tem sido relativamente bem sucedido na criação da ilusão de uma falsa competição dentro do país para um público externo”, disse à VOA Kasra Aarabi, do grupo United Against Nuclear Iran, com sede nos EUA.

O governo dos EUA diz que as eleições no Irão não são livres ou justas porque os governantes desqualificam os candidatos que não são suficientemente leais a Khamenei.

Aarabi disse que não há “nenhuma diferença significativa” entre Pezeshkian e Jalili “porque toda a política estratégica é determinada por Khamenei”.

Mais de 61 milhões de iranianos com 18 anos ou mais estavam aptos a votar nas eleições presidenciais. A votação deveria ter terminado às 18h00 de sexta-feira, mas foi prolongada até à meia-noite para aumentar a participação.

Raisi, que morreu num acidente de helicóptero em maio, era visto como um potencial sucessor de Khamenei.