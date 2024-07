Manifestantes anti-corrupção do Uganda prometem desafiar a proibição da polícia

Manifestantes ugandeses disseram à AFP que vão avançar com uma marcha anti-corrupção na capital, Kampala, planeada para terça-feira, 23, apesar de a polícia ter proibido a manifestação, citando o risco de “caos”.

O país da África Oriental é governado com mão de ferro pelo Presidente Yoweri Museveni, desde 1986.

No sábado, 20, a polícia ugandesa informou os organizadores de que não autorizaria a manifestação, porque as autoridades tinham informações de que “alguns elementos estavam a tentar tirar partido da manifestação para causar o caos no país”.

“As manifestações só podem ser autorizadas sob o nosso mandato desde que não causem desordem pública e perturbem a vida dos cidadãos legais”, disse à AFP o diretor de operações da polícia ugandesa, Frank Mwesigwa.

Os organizadores prometeram, no entanto, continuar com a manifestação.

“Não precisamos de autorização da polícia para realizar uma manifestação pacífica”, disse à AFP um dos principais líderes do protesto, Louez Aloikin Opolose, no sábado. “É o nosso direito constitucional”.

Os manifestantes esperam levar a marcha até ao Parlamento, que acusam de tolerar a corrupção.

“O nosso ponto de partida na luta contra a corrupção é o parlamento e a manifestação continua, independentemente do que a polícia diz”, afirma o manifestante Shamim Nambasa.

A ONG Transparência Internacional classifica o Uganda numa posição baixa no seu índice de perceção da corrupção. Com os países menos corruptos a ocuparem os lugares mais altos, o Uganda está em 141º lugar na lista de 180 países.

Os manifestantes anti-corrupção inspiraram-se nas manifestações, por vezes mortíferas, que abalam o vizinho Quénia durante mais de um mês.

Os protestos quenianos, que começaram como manifestações pacíficas contra os controversos aumentos de impostos, transformaram-se numa campanha anti-governamental mais vasta, com activistas descontentes que também procuram tomar medidas contra a corrupção e a alegada brutalidade policial.

Pelo menos 50 pessoas foram mortas e 413 ficaram feridas desde o início das manifestações, a 18 de junho, de acordo com a Comissão Nacional dos Direitos Humanos do Quénia, financiada pelo Estado.