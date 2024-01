Malanje: Chuva provoca desabamento da ponte sobre o rio Ngola

Segundo apurou hoje a ANGOP, as enxurradas causaram o aumento do caudal do rio, chegando a transbordar o tabuleiro.

Diante desta situação, os populares construíram uma passagem provisória com troncos de árvores para a travessia de peões, enquanto prevalece a situação e clamam pela intervenção do governo.

Entretanto, uma equipa do Serviço Provincial de Protecção Civil e Bombeiros, efectuou uma visita de avaliação dos riscos no local.

De acordo com a porta-voz do órgão, Júlia da Conceição, constatou-se que a medida paliativa adoptada pela população, coloca em risco as suas vidas, pelo que desaconselha a passagem sobre os troncos por serem escorregadios.NC/PBC