Mais de 40% da electricidade mundial veio de energias renováveis em 2023, mas apenas 10 países contribuíram com 75% do esforço

As tecnologias de carbono zero representaram mais de 40% da geração global de eletricidade pela primeira vez em 2023, anunciou o The Wall Street Journal.

O jornal acrescenta: “Fontes de energia renováveis como eólica e solar representaram 17% da geração total de eletricidade, e a energia hidrelétrica e nuclear contribuíram com 24%. Combustíveis fósseis, incluindo carvão e gás natural, produziram 57% da eletricidade global no ano passado”.

A penetração de energias renováveis tem aumentando a cada ano. Um dos marcos mais importantes em 2023: as energias solares e eólicas representaram mais de 90% das adições de capacidade global de energia no ano passado. A capacidade eólica global também ultrapassou o limite de um terawatt.

O Brasil, o país com a mistura de energia mais limpa das economias do G20, atingiu 88% de geração de energia renovável em 2023.

Mas os esforços têm sido concentrados apenas num pequeno grupo de países. Apenas 10 economias em todo o mundo foram responsáveis por quase três quartos da geração total de energia renovável em 2023, com a China sozinha fornecendo quase um terço da produção de energia limpa do ano passado, seguida pelos EUA, Brasil, Canadá e Índia, que completaram as cinco primeiras.