Maior fabricante mundial de turbinas eólicas declara lucros com o boom das energias renováveis na China

A Goldwind Science & Technology Co. , da China e o maior fabricante de turbinas eólicas do mundo, reportou um aumento no lucro do primeiro semestre, à medida que a rápida expansão de energias renováveis na China elevou a demanda.

O lucro líquido subiu para 1,39 bilhão de yuans (US$ 195 milhões) nos seis meses até junho, um aumento de 11% em relação aos 1,25 bilhão de yuans do mesmo período em 2023, informou a empresa chinesa num comunicado na sexta-feira.

A China adicionou cerca de 26 gigawatts de energia eólica no primeiro semestre, um aumento de 12% em relação ao ano anterior, de acordo com a Administração Nacional de Energia , aumentando a capacidade instalada recorde em 2023. No entanto, a competição acirrada entre os fabricantes nacionais de turbinas e os preços baixos pressionaram as margens das empresas, limitando a sua capacidade de beneficiar do boom de instalações.

Os preços das turbinas eólicas no país estabilizaram no primeiro semestre, enquanto o resto do mundo viu um aumento, de acordo com a BloombergNEF . Mais fabricantes chineses esperam aumentar as exportações para beneficiar de margens mais altas e estão precificando os seus produtos bem abaixo daqueles de concorrentes estrangeiros, incluindo Vestas Wind Systems A/S e General Electric Co. , disse a BNEF num relatório no final do mês passado.

Os fabricantes chineses de parques eólicos exportam principalmente para Ásia, África, América Latina e Oriente Médio, enquanto os seus equivalentes ocidentais estão mais focados nos mercados dos EUA e da Europa.