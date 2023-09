Macron está a empurrar a Europa para uma luta comercial com a China, e procura um aliado na India

A nova e mais dura abordagem da União Europeia à China está a ser moldada pelas preocupações francesas de que as práticas comerciais de Pequim começaram a representar uma ameaça crítica às principais indústrias.

O governo do presidente francês Macron desempenhou um papel fundamental na condução da mudança política, segundo pessoas familiarizadas com o assunto, calculando que a inação agora colocaria a economia do bloco numa trajetória para danos a longo prazo.

Autoridades que falaram sob condição de anonimato recordaram o desastre da indústria solar há uma década, quando as importações baratas da China destruíram a produção europeia. Um dos responsáveis disse que a indústria automóvel europeia poderia ser potencialmente vulnerável da mesma forma e por isso a UE enfrenta uma escolha binária: ou afirma o seu poder ou submete-se à China.

A intenção não é transformar a relação comercial da Europa, de 900 mil milhões de dólares por ano, com a China, numa batalha como Pequim tem travado com os EUA, mas sim estabelecer condições de concorrência equitativas entre os maiores blocos económicos do mundo, disseram as autoridades.

O presidente francês, Emmanuel Macron, quer que os seus parceiros da UE vejam a Europa como uma força de equilíbrio entre as duas superpotências económicas mundiais, disse um deles. Isso permitiria a Paris e outras capitais cultivar relações especiais com outros potenciais aliados, como a Índia.

O vice-primeiro-ministro da China, He Lifeng , expressou “forte preocupação e insatisfação” sobre a investigação na segunda-feira ao principal negociador comercial da UE, Valdis Dombrovskis .

Macron há muito que defende uma reavaliação dos objectivos económicos da UE para fornecer ferramentas para proteger as indústrias em declínio e mais ajuda estatal para sectores-chave. No entanto, as iniciativas francesas encontraram frequentemente resistência por parte de países como a Alemanha , que temem que a retribuição prejudicaria os seus exportadores, e de nações mais pequenas preocupadas com a concorrência desleal de empresas gigantes cheias de dinheiro público.

Dombrovskis, da UE, disse em Pequim na terça-feira que copiar o uso de subsídios pelos EUA e pela China para apoiar a produção nacional de veículos eléctricos é uma ideia “duvidosa” para a Europa e que tal ajuda é discriminatória. Acrescentou que “enquanto cumprimos as regras, esperamos que outros também cumpram as regras e precisamos de ser capazes de nos defender quando vemos a presença de subsídios que distorcem o comércio, de uma forma ou de outra”.

Qualquer provocação à China é uma aposta enorme para um bloco que já luta para sair da crise energética e do pior surto de inflação da história da área do euro. Para aumentar o desconforto, as tarifas chinesas seriam difíceis de prever e poderiam ter o potencial de enredar uma série das maiores empresas do continente, incluindo grupos franceses de luxo para os quais a maior economia da Ásia é um mercado chave.

Além do mais, uma disputa com a China seria desequilibrada.

De acordo com cálculos da Allianz Trade, se a UE impusesse um aumento de 1 ponto percentual nas tarifas, as perdas totais para a China – tendo em conta as sensibilidades aos preços – seriam de cerca de 8,4 mil milhões de dólares. Embora possa ser uma quantia elevada, representa apenas 0,2% das exportações chinesas, em comparação com 1,5% das importações da UE.

A dependência dos produtos chineses também poderia transformar-se num choque de inflação assimétrico, uma vez que a Europa teria de aceitar preços mais elevados para materiais críticos, enquanto a China poderia ser mais auto-suficiente ou recorrer a outros mercados para substituir os produtos europeus.

Num contexto de inflação elevada e de uma campanha recorde de aperto monetário por parte do Banco Central Europeu, o bloco poderá acabar entrando em recessão, segundo Ana Boata , chefe de investigação económica da Allianz Trade.

Demonstração de força

A capacidade de Macron para influenciar a política da UE também está ligada à sua marca política, que ele construiu ao abraçar o projecto europeu como forma de defender os interesses das pessoas comuns. Com as eleições para o Parlamento da UE, em Junho do próximo ano, essa visão enfrentará outro teste de resistência contra o primeiro partido nacionalista francês de Marine Le Pen .

No debate sobre o risco de uma guerra comercial com a China, um alto funcionário francês disse que os eleitores se preocupam mais com uma demonstração de força do que com os interesses das empresas que podem ser apanhadas em retaliação.