Macron diz que França vai retirar tropas e seu embaixador do Níger

O presidente francês Emmanuel Macron diz que a França acabará com a sua presença militar no Níger e retirará o embaixador após o golpe

Macron anunciou no domingo que a França acabará com a sua presença militar no Níger e retirará o seu embaixador do país depois de o presidente democraticamente eleito do país africano ter sido deposto num golpe de Estado.

O anúncio é um golpe significativo, embora previsto, para a política francesa em África, depois de as tropas francesas se terem retirado dos vizinhos Mali e Burkina Faso nos últimos anos, após golpes de Estado nesses países.

A França tinha estacionado milhares de soldados na região a pedido dos líderes africanos para combater grupos jihadistas.

Paris manteve cerca de 1.500 soldados no Níger desde o golpe de julho e recusou repetidamente uma ordem da junta militar para a saída do seu embaixador, dizendo que a França não reconhecia os líderes do golpe como legítimos.

As tensões entre a França e o Níger, uma antiga colónia francesa, aumentaram nas últimas semanas, e Macron disse recentemente que os diplomatas sobreviviam com rações militares enquanto se refugiavam na embaixada.