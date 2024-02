Lula repete que governo israelense comete genocídio em Gaza e defende criação de Estado palestino

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva dobrou a aposta e reafirmou nesta sexta-feira que o governo de Israel comete genocídio contra o povo palestino na atual guerra na Faixa de Gaza, reiterando ainda sua posição contra qualquer guerra, seja no Oriente Médio ou na Ucrânia.

O presidente aproveitou, em discurso no lançamento do edital da Petrobras Cultural, para reforçar sua defesa pela criação de um Estado palestino “livre” e “soberano” que possa conviver em “harmonia” com Israel.

Lula esteve envolvido em polêmica no domingo passado, quando comparou a ação das forças militares de Israel na Faixa de Gaza com o que o ditador alemão Adolf Hitler fez contra os judeus na 2ª Guerra Mundial, disparando forte reação de autoridades israelenses, desencadeando uma crise diplomática com o país do Oriente Médio.