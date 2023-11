Lula diz que Argentina precisa ter presidente que goste de democracia e do Mercosul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira que deseja que o povo argentino escolha um presidente que goste de democracia e do Mercosul e que os eleitores pensem em que tipo de América do Sul pretendem criar ao irem às urnas no próximo domingo para o segundo turno da eleição presidencial no país.

Durante live em suas redes sociais, Lula ainda afirmou que Brasil e Argentina precisam estar sempre juntos, sem divergências, pois ambos os países precisam um do outro e são mais forte quando unidos.

No domingo, os argentinos escolherão seu próximo presidente em um segundo turno acirrado entre o ministro da Economia, Sergio Massa, e o economista ultraliberal Javier Milei. O candidato oposicionista tem questionado a relação do país com o Brasil, chamando Lula de “comunista”, e já fez críticas públicas ao Mercosul.

Por Fernando Cardoso