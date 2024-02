Lucros da Exxon e Chevron superam previsões, enquanto poços de xisto nos Estados Unidos aumentam produção de petróleo

A Exxon Mobil e a Chevron, duas grandes petrolíferas americanas, superaram as previsões de lucros, já que a produção de petróleo acima do esperado nos campos de xisto dos EUA permitiu-lhes aumentar a quota de mercado e ajudou a amortecer o impacto do enfraquecimento dos preços do petróleo nos mercados internacionais.

A Exxon subiu até 1,6% em Nova York e a Chevron subiu 2,8%. O resultado descomunal da Exxon também foi ajudado por um aumento de 1,14 mil milhões de dólares proveniente de derivados não liquidados e da produção recorde de combustível nas suas refinarias.

A Chevron, por sua vez, registou um lucro ajustado de US$ 3,45 por ação, que excedeu a estimativa do Consenso da Bloomberg em 23 centavos. O explorador de petróleo também aumentou o seu dividendo em 8%, acima do previsto.

Os relatórios otimistas dos maiores perfuradores de petróleo da América do Norte, alimentados pelo forte crescimento da produção da Bacia do Permiano, seguem resultados semelhantes da Shell Plc, que iniciou a temporada de lucros das grandes empresas petrolíferas na quinta-feira com lucro líquido ajustado que foi mais de US$ 1 bilhão acima da média.

A unidade comercial da Exxon teve um desempenho generoso, obtendo mais de mil milhões de dólares em ganhos que compensaram o impacto de 410 milhões de dólares infligido pelos preços mais baixos do petróleo. Essa estratégia é um ponto de partida para uma empresa que historicamente evitou o comércio por considerá-lo demasiado arriscado e fora das suas áreas tradicionais de especialização.

Tanto a Exxon como a Chevron estão sob pressão dos investidores para reforçar o fluxo de caixa, bombeando mais petróleo e, ao mesmo tempo, evitando um excesso de oferta que destrói os preços.

A Exxon está tentando enfiar a linha na agulha com uma aquisição de US$ 60 bilhões da Pioneer Natural Resources Co. , que espera fechar em meados do ano. O acordo com todas as ações preserva dinheiro para os acionistas e amplia o portfólio da Exxon de principais alvos de perfuração no Permiano. Enquanto isso, a Chevron está seguindo o mesmo manual com um acordo de US$ 53 bilhões para a Hess Corp.

A orientação para uma produção de petróleo mais lucrativa é uma parte fundamental do plano do CEO da Exxon, Darren Woods, de duplicar os lucros de 2019 a 2027. A gigante petrolífera do Texas pagou a quarta maior combinação de dividendos e recompras do S&P 500 durante os últimos 12 meses.

A Chevron está aumentando a produção do Permiano nos Estados Unidos com uma meta de crescimento de 10% este ano, o que coloca a empresa no caminho certo para bombear 1 milhão de barris por dia na região em 2025.

“Estamos nas melhores partes do Permiano”, disse o diretor financeiro Pierre Breber durante uma entrevista. “O nosso crescimento é mais provável do que a média da bacia, mas é representativo do nosso nível de atividade e do nível de atividade dos nossos parceiros.”