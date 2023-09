Luanda: Dois edifícios evacuados por receio de colapso na Av. Brasil

Dois edifícios localizados na Av. Brasil, Vila Alice, em Luanda, ameaçam colapsar e os moradores foram todos, perto das 17:30 da tarde de quinta-feira, 14, obrigados a abandonar as suas casas por precaução.

O risco de colapso foi percebido quando um pedaço de betão caiu nas imediações, levando as pessoas a analisar a situação, chamar os bombeiros, que, pouco depois, davam ordem de evacuação para os moradores nos prédios 61 e 62 da Av. Brasil.

Estes dois edifícios estão localizados em frente ao Ministério da Defesa.

Os dois edifícios, de cinco andares, comportam cada 22 apartamentos, e os moradores foram obrigados a abandoná-los.

Perto das 18:40, o local estava ainda a ser evacuado, facto que levou a Polícia Nacional a interditar a circulação automóvel na Avenida Brasil, no troço José Pirão até à escola do Alpega, logo a partir de perto das 17:00.

Entretanto, uma equipa de especialistas dos bombeiros e da administração municipal de Luanda estão a inspeccionar o local para averiguar se é seguro o regresso das pessoas aos seus apartamentos.

Esta situação trouxe à memória o que sucedeu no passado recente com o edifício 41 da Comandante Valódia e os casos do Bairro do Prenda