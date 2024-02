Lioth Cassoma admite qualidade da música gospel em Angola

O estilo gospel em Angola apresenta-se, nos últimos sete anos, com bastante qualidade, fruto do empenho e dedicação dos artistas, admitiu, domingo, na cidade do Huambo, a cantora Lioth Cassoma.

Em declarações à imprensa após ter sido homenageada pela Associação Missionária Vozes de Cristo, disse que a música gospel está a sobressair, cada vez mais, não somente pelo número crescente de cantores, mas pela qualidade.

Fruto disso, justificou a cantora, este estilo musical tem sido bem recebido por todas as franjas da sociedade, facto que tem permitido com que os actores gospel consigam, também, lotar os recintos de espectáculos, com realce para Luanda, capital do país.

Lioth Cassoma, que procedeu à venda e assinatura de autógrafo da sua mais recente obra discográfica intitulada “Especial”, agradeceu a homenagem da Associação Missionária Vozes de Cristo.

Natural da província do Cuanza Sul, Paulina Liato Cassoma, de nome artístico Lioth Cassoma, nasceu no meio de uma família de músicos e desde muito cedo ganhou o gosto pelo canto, influenciada pelos pais.

O seu pai, músico gospel, várias vezes a levava, quando criança, para acompanhá-lo em alguns concertos musicais, o que ajudou para que hoje se tornasse numa das maiores referências desse género musical em Angola. (Angop)