Líderes africanos deslocam-se à Pequim para o Fórum de Cooperação África-China – FOCAC

Após uma edição de 2021 em Dacar, marcada pela crise da Covid-19, Chefes de Estado, ministros e líderes empresariais africanos se reunirão em Pequim de 4 a 6 de setembro para o nono Fórum de Cooperação África-China (FOCAC).

O tema da Cimeira deste ano, realizada a cada três anos alternadamente na China e na África, é “Unir forças para promover a modernização e construir uma comunidade China-África de alto nível com futuro compartilhado”.

Vários Estados africanos já anunciaram a sua presença e a lista continua a crescer.

O presidente do Gana, Akufo -Addo, virá ao FOCAC como presidente pela última vez. Akufo-Addo comissionou uma refinaria construída pela China em janeiro e tem elogiado recentemente o negociador chinês Lu Kun pelo seu papel em ajudar o Gana a negociar com credores oficiais, incluindo a China, no último acordo de dívida.

O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa , recém-saído da criação do governo de unidade nacional, comparecerá acompanhado de dois ministros da Aliança Democrática, antigo partido da oposição agora na coligação governamental com o ANC.

O Presidente Tinubu, da Nigéria, que colocou em prática reformas profundas na maior economia da África, estará em Pequim junto com outros líderes africanos para participar da Cimeira de Cooperação Africa-China.

O primeiro-ministro da Etiópia , Abiy Ahmed, também confirmou a sua presença. O país compartilha uma parceria “para todas as condições climáticas” com a China – nos termos de Pequim – que trouxe investidores chineses para todos os setores da economia nas últimas décadas.

O presidente do Quénia, William Ruto, também deve comparecer, com comentaristas quenianos ansiosos para ver a sua linguagem corporal – eles apontam para comentários críticos feitos por Ruto sobre gastos excessivos em projetos de infraestrutura construídos pela China durante o governo de Uhuru Kenyatta.

O senegalês Bassirou Diomaye Faye (que vai fazer a sua primeira viagem à China), os presidentes da RDC Félix Tshisekedi e Faustin-Archange Touadéra da República Centro-Africana estarão todos presentes durante os dois dias. O presidente da transição gabonesa, Brice Clotaire Oligui Nguema , está a planear viajar com o seu vice-primeiro-ministro Alexandre Barro Chambrier.

O presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, que fortaleceu a cooperação com a China nos últimos anos, será acompanhado pelo chefe de diplomacia, Rasata Rafaravavitafika. No início de julho, os dois países assinaram um acordo de assistência e cooperação para o desenvolvimento de tecnologia de arroz híbrido em Madagascar, permitindo que ele alcance a autossuficiência na produção de arroz.

O presidente do Congo, Denis Sassou Nguesso, participará na sua capacidade como copresidente do FOCAC para o período de 2024-2027. Ele também estenderá a sua estadia com uma visita oficial de Estado, como parte do 60º aniversário do estabelecimento das relações China-Congo. Espera-se que vários acordos sejam assinados nas áreas de energia e meio ambiente.

Paul Biya , de Camarões , que esteve ausente da última edição, deve comparecer desta vez. O mesmo vale para Faure Essozimna Gnassingbé, do Togo. O presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara , por outro lado, escolheu ser representado por sua vice-presidente, Tiémoko Meyliet Koné.