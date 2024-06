Líder da extrema direita britânica é atingido por objetos durante ato de campanha

O líder do partido britânico de extrema direita Reform UK, Nigel Farage, foi atingido por objetos lançados por um homem no norte da Inglaterra nesta terça-feira (11), uma semana após um episódio semelhante enquanto fazia campanha.

O político, um dos promotores do Brexit, que surpreendeu na semana passada ao anunciar que concorre como candidato do Reform UK nas eleições britânicas de 4 de julho, compartilhou na rede social X um vídeo do incidente, ocorrido em Barnsley, no norte da Inglaterra.

As imagens mostram Farage, que cumprimentava apoiadores do segundo andar de um ônibus, esquivando-se para se proteger quando um objeto branco, aparentemente um copo de café, atinge o veículo.

O agressor fugiu, antes de ser detido pela polícia, que informou que o suspeito tem 28 anos.

“Não serei intimidado por esquerdistas violentos que odeiam o nosso país”, disse Farage no X.

Em seu primeiro ato de campanha eleitoral na semana passada, em Clacton on Sea (sudeste), o político foi atingido por um copo com milkshake lançado por uma mulher de 25 anos, que foi presa e será julgada por agressão no dia 2 de julho.

Em 2019, um homem foi condenado a 150 horas de serviço comunitário por ter atirado um milkshake no político, durante a campanha para as eleições europeias, as últimas em que o Reino Unido participou antes do Brexit.

Segundo pesquisas, o Reform UK, liderado por ele, tem 15% das intenções de voto nas legislativas marcadas para 4 de julho, representando uma ameaça ao Partido Conservador do primeiro-ministro Rishi Sunak, que poderia alcançar 20%.

O Partido Trabalhista de Keir Starmer é o grande favorito para vencer estas eleições, que colocariam fim a 14 anos de governos conservadores, com 45% das intenções de voto, segundo as últimas pesquisas.